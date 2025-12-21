Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ирландия, нато, европа, россия, москва, владимир зеленский
Политика, ИРЛАНДИЯ, НАТО, ЕВРОПА, РОССИЯ, МОСКВА, Владимир Зеленский
07:26 21.12.2025 (обновлено: 07:27 21.12.2025)
 
В России отреагировали на заявления о вступлении Ирландии в НАТО

Посол Филатов: жители Ирландии с настороженностью относятся к вступлению в НАТО

МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Российский посол в Дублине Юрий Филатов сообщил "Известиям", что Москва будет учитывать в своих военно-политических планах возможное вступление Ирландии в НАТО.
"Речь о вступлении Ирландии в НАТО пока не идет — население страны настороженно относится к такой перспективе", — сказал он, комментируя инцидент с дронами в ходе визита Владимира Зеленского в страну в начале декабря.
По утверждению Филатова, ирландские власти стремятся использовать так называемую "российскую угрозу" как оправдание для продвижения политики милитаризации совместно с Европейским союзом и Североатлантическим альянсом. При этом он подчеркнул, что Москва обязательно будет отслеживать развитие событий и предпринимать соответствующие действия.
"Хотя мы и не рассматриваем Ирландию как угрозу национальным интересам России, углубление взаимодействия Дублина с агрессивным антироссийским военным блоком в лице НАТО, безусловно, не останется без нашего внимания и будет учитываться в военно-политическом планировании", — подчеркнул посол.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность со стороны НАТО у своих западных рубежей. Альянс расширяет свои инициативы, называя это сдерживанием агрессии. Москва неоднократно выражала обеспокоенность усилением военной активности блока в Европе. Министерство иностранных дел заявляло о готовности к диалогу с НАТО на равноправной основе, но при этом Запад должен отказаться от милитаризации региона.
ПолитикаИРЛАНДИЯНАТОЕВРОПАРОССИЯМОСКВАВладимир Зеленский
 
 
