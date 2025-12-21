Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Атаковать Европу". Заявление НАТО о России изумило журналиста - 21.12.2025
"Атаковать Европу". Заявление НАТО о России изумило журналиста
"Атаковать Европу". Заявление НАТО о России изумило журналиста - 21.12.2025, ПРАЙМ
"Атаковать Европу". Заявление НАТО о России изумило журналиста
НАТО не доверяет своей же пропаганде, касающейся "российской угрозы", выразил мнение ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X. | 21.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. НАТО не доверяет своей же пропаганде, касающейся "российской угрозы", выразил мнение ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X. "Если бы НАТО действительно верила собственной пропаганде о том, что Россия собирается атаковать Европу, она бы никогда не собрало целую эскадрилью F35 в месте, легко уничтожаемом одной ракетой, тем более на виду у российских спутников", — написал он. Также журналист отметил, что заявления альянса — это не более чем театрализованное действо. Во время ежегодной пресс-конференции 19 декабря Владимир Путин, отвечая на вопросы о перспективах взаимодействия России с европейскими странами, указал, что западные политики продолжают нагнетать обстановку, обсуждая возможную подготовку к войне. Президент России также подчеркнул, что в вопросах урегулирования ситуации на Украине главная ответственность лежит на оппонентах России, в частности на киевском режиме и его сторонниках.
https://cdnn.1prime.ru/img/76307/39/763073931_2:0:1999:1498_1920x0_80_0_0_51958c81109ae8d47b01982dfa51fdcf.jpg
1920
1920
true
общество, мировая экономика, европа, владимир путин, украина, нато
Общество , Мировая экономика, ЕВРОПА, Владимир Путин, УКРАИНА, НАТО
22:54 21.12.2025
 
"Атаковать Европу". Заявление НАТО о России изумило журналиста

Боуз: НАТО не верит своей же пропаганде о российской угрозе

© fotolia.com / selensergenФлаг НАТО
Флаг НАТО - ПРАЙМ, 1920, 21.12.2025
Флаг НАТО. Архивное фото
© fotolia.com / selensergen
МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. НАТО не доверяет своей же пропаганде, касающейся "российской угрозы", выразил мнение ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.
"Если бы НАТО действительно верила собственной пропаганде о том, что Россия собирается атаковать Европу, она бы никогда не собрало целую эскадрилью F35 в месте, легко уничтожаемом одной ракетой, тем более на виду у российских спутников", — написал он.
Также журналист отметил, что заявления альянса — это не более чем театрализованное действо. Во время ежегодной пресс-конференции 19 декабря Владимир Путин, отвечая на вопросы о перспективах взаимодействия России с европейскими странами, указал, что западные политики продолжают нагнетать обстановку, обсуждая возможную подготовку к войне.
Президент России также подчеркнул, что в вопросах урегулирования ситуации на Украине главная ответственность лежит на оппонентах России, в частности на киевском режиме и его сторонниках.
Флаги НАТО, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 21.12.2025
В Германии сообщили о дерзком плане НАТО против России
Вчера, 17:50
 
ОбществоМировая экономикаЕВРОПАВладимир ПутинУКРАИНАНАТО
 
 
