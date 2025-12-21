https://1prime.ru/20251221/nato-865781999.html

"Атаковать Европу". Заявление НАТО о России изумило журналиста

"Атаковать Европу". Заявление НАТО о России изумило журналиста - 21.12.2025, ПРАЙМ

"Атаковать Европу". Заявление НАТО о России изумило журналиста

НАТО не доверяет своей же пропаганде, касающейся "российской угрозы", выразил мнение ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X. | 21.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-21T22:54+0300

2025-12-21T22:54+0300

2025-12-21T22:54+0300

общество

мировая экономика

европа

владимир путин

украина

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/76307/39/763073931_0:186:2000:1311_1920x0_80_0_0_adaa8da076a5bc457b83a577eaf8f690.jpg

МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. НАТО не доверяет своей же пропаганде, касающейся "российской угрозы", выразил мнение ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X. "Если бы НАТО действительно верила собственной пропаганде о том, что Россия собирается атаковать Европу, она бы никогда не собрало целую эскадрилью F35 в месте, легко уничтожаемом одной ракетой, тем более на виду у российских спутников", — написал он. Также журналист отметил, что заявления альянса — это не более чем театрализованное действо. Во время ежегодной пресс-конференции 19 декабря Владимир Путин, отвечая на вопросы о перспективах взаимодействия России с европейскими странами, указал, что западные политики продолжают нагнетать обстановку, обсуждая возможную подготовку к войне. Президент России также подчеркнул, что в вопросах урегулирования ситуации на Украине главная ответственность лежит на оппонентах России, в частности на киевском режиме и его сторонниках.

https://1prime.ru/20251221/plan-865775693.html

европа

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, европа, владимир путин, украина, нато