"Атаковать Европу". Заявление НАТО о России изумило журналиста
"Атаковать Европу". Заявление НАТО о России изумило журналиста - 21.12.2025, ПРАЙМ
"Атаковать Европу". Заявление НАТО о России изумило журналиста
МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. НАТО не доверяет своей же пропаганде, касающейся "российской угрозы", выразил мнение ирландский журналист Чей Боуз
МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. НАТО не доверяет своей же пропаганде, касающейся "российской угрозы", выразил мнение ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X. "Если бы НАТО действительно верила собственной пропаганде о том, что Россия собирается атаковать Европу, она бы никогда не собрало целую эскадрилью F35 в месте, легко уничтожаемом одной ракетой, тем более на виду у российских спутников", — написал он. Также журналист отметил, что заявления альянса — это не более чем театрализованное действо. Во время ежегодной пресс-конференции 19 декабря Владимир Путин, отвечая на вопросы о перспективах взаимодействия России с европейскими странами, указал, что западные политики продолжают нагнетать обстановку, обсуждая возможную подготовку к войне. Президент России также подчеркнул, что в вопросах урегулирования ситуации на Украине главная ответственность лежит на оппонентах России, в частности на киевском режиме и его сторонниках.
"Атаковать Европу". Заявление НАТО о России изумило журналиста
