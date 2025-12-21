https://1prime.ru/20251221/novosti-865759872.html
РИА Новости выяснило, какая картина висит на стене у Путина
РИА Новости выяснило, какая картина висит на стене у Путина - 21.12.2025, ПРАЙМ
РИА Новости выяснило, какая картина висит на стене у Путина
Картина "Хлебное поле" российского художника Олега Путнина висит на стене у президента России Владимира Путина, выяснил корреспондент РИА Новости. | 21.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-21T01:10+0300
2025-12-21T01:10+0300
2025-12-21T01:27+0300
россия
экономика
общество
франция
германия
италия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865759872.jpg?1766269657
МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Картина "Хлебное поле" российского художника Олега Путнина висит на стене у президента России Владимира Путина, выяснил корреспондент РИА Новости. Кремль в субботу опубликовал видео, на котором президент России в домашней обстановке поблагодарил хозяина пекарни "Машенька" Дениса Максимова за подаренную корзину с выпечкой и попробовал угощения. За спиной главы государства на стене была картина с изображением поля и проселочной колеи. Как выяснило РИА Новости, произведение называется "Хлебное поле", его автор - художник Олег Путнин. Согласно сайту Российской академии художеств, "Хлебное поле" входит в число основных произведений Путнина. Он является академиком РАХ, членом Союза художников России. Более сорока персональных выставок Путнина состоялось в России, Франции, Германии, Италии, Турции. Его произведения находятся в собраниях Государственного Русского музея и Музея славы ФСО России. На странице в соцсетях под именем художника дается такое описание картины: "Зерно уж поспело, пора убирать, но зарядили кратковременные дожди и все немного отложилось! Ведь если начать уборку сейчас - все зерно сырое и оно, по выражению фермеров, сгорит! В картине выбран момент, когда передний план картины осветило на мгновение солнцем, и он весь загорелся звонким золотом в полную силу! Весь дальний план картины в тени облаков, и лишь местами сквозь них проскальзывают лучи солнца".
франция
германия
италия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , франция, германия, италия
РОССИЯ, Экономика, Общество , ФРАНЦИЯ, ГЕРМАНИЯ, ИТАЛИЯ
РИА Новости выяснило, какая картина висит на стене у Путина
РИА Новости: на стене у Путина висит картина "Хлебное поле" художника Олега Путнина
МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Картина "Хлебное поле" российского художника Олега Путнина висит на стене у президента России Владимира Путина, выяснил корреспондент РИА Новости.
Кремль в субботу опубликовал видео, на котором президент России в домашней обстановке поблагодарил хозяина пекарни "Машенька" Дениса Максимова за подаренную корзину с выпечкой и попробовал угощения. За спиной главы государства на стене была картина с изображением поля и проселочной колеи.
Как выяснило РИА Новости, произведение называется "Хлебное поле", его автор - художник Олег Путнин.
Согласно сайту Российской академии художеств, "Хлебное поле" входит в число основных произведений Путнина. Он является академиком РАХ, членом Союза художников России. Более сорока персональных выставок Путнина состоялось в России, Франции, Германии, Италии, Турции. Его произведения находятся в собраниях Государственного Русского музея и Музея славы ФСО России.
На странице в соцсетях под именем художника дается такое описание картины: "Зерно уж поспело, пора убирать, но зарядили кратковременные дожди и все немного отложилось! Ведь если начать уборку сейчас - все зерно сырое и оно, по выражению фермеров, сгорит! В картине выбран момент, когда передний план картины осветило на мгновение солнцем, и он весь загорелся звонким золотом в полную силу! Весь дальний план картины в тени облаков, и лишь местами сквозь них проскальзывают лучи солнца".