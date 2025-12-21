https://1prime.ru/20251221/orban-865759955.html
Орбан сравнил Каллас с Гитлером и Наполеоном
Орбан сравнил Каллас с Гитлером и Наполеоном
2025-12-21T01:13+0300
БУДАПЕШТ, 21 дек - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пошутил, что верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас пытается преуспеть в победе над Россией, чего не удалось Гитлеру и Наполеону. "Есть страны Европы, которые всегда считают, что если начинается война с участием России, то её следует использовать для максимального ослабления России, потому что они живут с осознанием того, что рано или поздно Россия будет представлять для них угрозу... И есть великие европейские традиции. Наполеон, например, нападал на Россию, не так ли? И у Гитлера не вышло, а теперь, очевидно, у Каи Каллас это получится", - сказал Орбан на мероприятии в Сегеде, которое транслировал телеканал М1. Венгерский премьер отметил, что "предостерегает всех от того, чтобы вступать в войну с Россией, нападать на нее". Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что европейские лидеры всерьез настроены начать войну с Россией к 2030 году, Венгрия должна постараться избежать участия в ней. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Россия не собирается воевать с Европой, но если сама Европа захочет и начнет воевать, то Россия готова прямо сейчас.
БУДАПЕШТ, 21 дек - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пошутил, что верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас пытается преуспеть в победе над Россией, чего не удалось Гитлеру и Наполеону.
"Есть страны Европы, которые всегда считают, что если начинается война с участием России, то её следует использовать для максимального ослабления России, потому что они живут с осознанием того, что рано или поздно Россия будет представлять для них угрозу... И есть великие европейские традиции. Наполеон, например, нападал на Россию, не так ли? И у Гитлера не вышло, а теперь, очевидно, у Каи Каллас это получится", - сказал Орбан на мероприятии в Сегеде, которое транслировал телеканал М1.
Венгерский премьер отметил, что "предостерегает всех от того, чтобы вступать в войну с Россией, нападать на нее".
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что европейские лидеры всерьез настроены начать войну с Россией к 2030 году, Венгрия должна постараться избежать участия в ней.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Россия не собирается воевать с Европой, но если сама Европа захочет и начнет воевать, то Россия готова прямо сейчас.