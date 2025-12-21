https://1prime.ru/20251221/orban-865783076.html
Орбан сделал громкое заявление об Украине
Лишь наивные политики, производители оружия и банкиры желают продолжения конфликта на Украине, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в социальной сети X. | 21.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Лишь наивные политики, производители оружия и банкиры желают продолжения конфликта на Украине, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в социальной сети X. "Кто хочет, чтобы конфликт на Украине продолжался? Политики, которые считают, что ядерную державу можно победить на поле боя. Производители оружия, наживающиеся на бесконечных конфликтах. А также банкиры, которые сделали ставку на военное поражение России", — написал он. Орбан добавил, что европейские страны достойны лучшего — им необходим мир. Обсуждение мирного плана Вашингтона В начале декабря Владимир Путин провел встречу в Кремле с Уиткоффом и Кушнером. На протяжении пяти часов обсуждали детали мирной инициативы, однако компромисса достигнуть не удалось. Президент России позже отметил, что Вашингтон поделил изначальный документ из 27 пунктов на четыре группы, предлагая изучать их раздельно. Он заметил, что прошелся почти по всем из них, однако нашлись моменты, в которых позиции Москвы и Вашингтона расходятся. В прошлые выходные и в понедельник в Берлине состоялись переговоры между представителями США и Украины. По их результатам западные страны выразили готовность предоставить гарантии безопасности, аналогичные пятой статье устава НАТО. Взамен американская сторона потребовала от Киева территориальных уступок, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.
