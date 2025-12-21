https://1prime.ru/20251221/peregovory-865775026.html
Журналист сообщил, что произошло в ЕС из-за переговоров России и США
Журналист сообщил, что произошло в ЕС из-за переговоров России и США - 21.12.2025, ПРАЙМ
Журналист сообщил, что произошло в ЕС из-за переговоров России и США
Лидеры ЕС впали в полное отчаяние из-за обсуждения Россией и США урегулирования конфликта на Украине, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. | 21.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Лидеры ЕС впали в полное отчаяние из-за обсуждения Россией и США урегулирования конфликта на Украине, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.Так он прокомментировал слова главы РФПИ Кирилла Дмитриева о том, что переговоры со спецпосланником Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером в Майами проходят конструктивно."Вот как выглядит работа во имя мира. Можно услышать, как в Брюсселе рвут на себе волосы", — написал он.Дмитриев прибыл в Майами в субботу, сразу из аэропорта отправился на встречу с представителями США, которая состоялась в гольф-клубе.Представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что перед организацией нового раунда переговоров нужно ознакомиться с результатами контактов США, Украины и Европы. По его словам, договоренности, достигнутые с участием европейцев, не сулят России ничего хорошего.
