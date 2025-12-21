Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Журналист сообщил, что произошло в ЕС из-за переговоров России и США - 21.12.2025
Журналист сообщил, что произошло в ЕС из-за переговоров России и США
Лидеры ЕС впали в полное отчаяние из-за обсуждения Россией и США урегулирования конфликта на Украине, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Лидеры ЕС впали в полное отчаяние из-за обсуждения Россией и США урегулирования конфликта на Украине, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.Так он прокомментировал слова главы РФПИ Кирилла Дмитриева о том, что переговоры со спецпосланником Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером в Майами проходят конструктивно."Вот как выглядит работа во имя мира. Можно услышать, как в Брюсселе рвут на себе волосы", — написал он.Дмитриев прибыл в Майами в субботу, сразу из аэропорта отправился на встречу с представителями США, которая состоялась в гольф-клубе.Представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что перед организацией нового раунда переговоров нужно ознакомиться с результатами контактов США, Украины и Европы. По его словам, договоренности, достигнутые с участием европейцев, не сулят России ничего хорошего.
17:37 21.12.2025
 
Журналист сообщил, что произошло в ЕС из-за переговоров России и США

Боуз: в Евросоюзе рвут на себе волосы из-за переговоров России и США по Украине

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС в Брюсселе
Флаги ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 21.12.2025
Флаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото
© AP Photo / Virginia Mayo
МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Лидеры ЕС впали в полное отчаяние из-за обсуждения Россией и США урегулирования конфликта на Украине, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
Так он прокомментировал слова главы РФПИ Кирилла Дмитриева о том, что переговоры со спецпосланником Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером в Майами проходят конструктивно.
Флаги России и ЕС - ПРАЙМ, 1920, 21.12.2025
"Путин прав". На Западе сделали жесткое заявление о переговорах с Россией
04:44
"Вот как выглядит работа во имя мира. Можно услышать, как в Брюсселе рвут на себе волосы", — написал он.
Дмитриев прибыл в Майами в субботу, сразу из аэропорта отправился на встречу с представителями США, которая состоялась в гольф-клубе.
Представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что перед организацией нового раунда переговоров нужно ознакомиться с результатами контактов США, Украины и Европы. По его словам, договоренности, достигнутые с участием европейцев, не сулят России ничего хорошего.
Александр Лукашенко
Лукашенко рассказал о переговорах с США
18 декабря, 18:12
 
