https://1prime.ru/20251221/peregovory-865775026.html

Журналист сообщил, что произошло в ЕС из-за переговоров России и США

Журналист сообщил, что произошло в ЕС из-за переговоров России и США - 21.12.2025, ПРАЙМ

Журналист сообщил, что произошло в ЕС из-за переговоров России и США

Лидеры ЕС впали в полное отчаяние из-за обсуждения Россией и США урегулирования конфликта на Украине, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. | 21.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-21T17:37+0300

2025-12-21T17:37+0300

2025-12-21T17:37+0300

мировая экономика

сша

украина

брюссель

кирилл дмитриев

стив уиткофф

джаред кушнер

рфпи

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863800747_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_1fcab760bc2fe0931bce8f227203b911.jpg

МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Лидеры ЕС впали в полное отчаяние из-за обсуждения Россией и США урегулирования конфликта на Украине, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.Так он прокомментировал слова главы РФПИ Кирилла Дмитриева о том, что переговоры со спецпосланником Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером в Майами проходят конструктивно."Вот как выглядит работа во имя мира. Можно услышать, как в Брюсселе рвут на себе волосы", — написал он.Дмитриев прибыл в Майами в субботу, сразу из аэропорта отправился на встречу с представителями США, которая состоялась в гольф-клубе.Представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что перед организацией нового раунда переговоров нужно ознакомиться с результатами контактов США, Украины и Европы. По его словам, договоренности, достигнутые с участием европейцев, не сулят России ничего хорошего.

https://1prime.ru/20251221/es-865761810.html

https://1prime.ru/20251218/ssha-865683826.html

сша

украина

брюссель

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша, украина, брюссель, кирилл дмитриев, стив уиткофф, джаред кушнер, рфпи, ес