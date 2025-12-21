https://1prime.ru/20251221/peregovory-865783230.html

В Финляндии обрушились на Зеленского после заявления о переговорах в Майами

В Финляндии обрушились на Зеленского после заявления о переговорах в Майами

МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Украинская сторона назвала переговоры в Майами с представителями США и стран ЕС конструктивными, однако после встреч с руководством Великобритании Владимир Зеленский вновь создает препятствия на пути к миру, написал член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X."Каждый раз появляются новые обстоятельства, которые становятся помехой для мира", — отметил он.Политик призвал Зеленского провести выборы и позволить народу завершить конфликт под руководством нового правительства, если нынешний глава киевского режима считает, что не способен достичь мира с Россией.В пятницу в Майами спецпосланник президента США Стивен Уиткофф провел переговоры с главой Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым, а также с советниками по вопросам безопасности Германии, Франции и Великобритании.Позднее в США прибыл спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Сразу из аэропорта он отправился на встречу с представителями Вашингтона, которая состоялась в гольф-клубе.Представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что перед организацией нового раунда переговоров нужно ознакомиться с результатами контактов США, Украины и Европы. По его словам, договоренности, достигнутые с участием европейцев, не сулят России ничего хорошего.Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.

