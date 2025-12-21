Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Финляндии обрушились на Зеленского после заявления о переговорах в Майами
https://1prime.ru/20251221/peregovory-865783230.html
В Финляндии обрушились на Зеленского после заявления о переговорах в Майами
В Финляндии обрушились на Зеленского после заявления о переговорах в Майами - 21.12.2025, ПРАЙМ
В Финляндии обрушились на Зеленского после заявления о переговорах в Майами
Украинская сторона назвала переговоры в Майами с представителями США и стран ЕС конструктивными, однако после встреч с руководством Великобритании Владимир... | 21.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-21T23:13+0300
2025-12-21T23:13+0300
в мире
великобритания
сша
владимир зеленский
ес
стив уиткофф
кирилл дмитриев
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9bea87efee3e201e092c2817035633f8.jpg
МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Украинская сторона назвала переговоры в Майами с представителями США и стран ЕС конструктивными, однако после встреч с руководством Великобритании Владимир Зеленский вновь создает препятствия на пути к миру, написал член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X."Каждый раз появляются новые обстоятельства, которые становятся помехой для мира", — отметил он.Политик призвал Зеленского провести выборы и позволить народу завершить конфликт под руководством нового правительства, если нынешний глава киевского режима считает, что не способен достичь мира с Россией.В пятницу в Майами спецпосланник президента США Стивен Уиткофф провел переговоры с главой Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым, а также с советниками по вопросам безопасности Германии, Франции и Великобритании.Позднее в США прибыл спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Сразу из аэропорта он отправился на встречу с представителями Вашингтона, которая состоялась в гольф-клубе.Представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что перед организацией нового раунда переговоров нужно ознакомиться с результатами контактов США, Украины и Европы. По его словам, договоренности, достигнутые с участием европейцев, не сулят России ничего хорошего.Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
великобритания
сша
украина
в мире, великобритания, сша, владимир зеленский, ес, стив уиткофф, кирилл дмитриев, украина
В мире, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, США, Владимир Зеленский, ЕС, Стив Уиткофф, Кирилл Дмитриев, УКРАИНА
23:13 21.12.2025
 
В Финляндии обрушились на Зеленского после заявления о переговорах в Майами

Мема: Украина после встреч с Британией создает новые препятствия миру

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 21.12.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Украинская сторона назвала переговоры в Майами с представителями США и стран ЕС конструктивными, однако после встреч с руководством Великобритании Владимир Зеленский вновь создает препятствия на пути к миру, написал член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.
"Каждый раз появляются новые обстоятельства, которые становятся помехой для мира", — отметил он.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 21.12.2025
Политик призвал Зеленского провести выборы и позволить народу завершить конфликт под руководством нового правительства, если нынешний глава киевского режима считает, что не способен достичь мира с Россией.
В пятницу в Майами спецпосланник президента США Стивен Уиткофф провел переговоры с главой Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым, а также с советниками по вопросам безопасности Германии, Франции и Великобритании.
Позднее в США прибыл спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Сразу из аэропорта он отправился на встречу с представителями Вашингтона, которая состоялась в гольф-клубе.
Представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что перед организацией нового раунда переговоров нужно ознакомиться с результатами контактов США, Украины и Европы. По его словам, договоренности, достигнутые с участием европейцев, не сулят России ничего хорошего.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Флаг Украины у здания Верховной рады - ПРАЙМ, 1920, 21.12.2025
В миреВЕЛИКОБРИТАНИЯСШАВладимир ЗеленскийЕССтив УиткоффКирилл ДмитриевУКРАИНА
 
 
Заголовок открываемого материала