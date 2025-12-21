https://1prime.ru/20251221/peskov-865767971.html
Песков назвал обеление экономики частью финансовой политики России
2025-12-21T11:34+0300
МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Обеление экономики - это неотъемлемая часть всей финансовой политики в России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Очень важный аспект - это обеление экономики. Ведь давайте не забывать, что налоговая служба у нас на чем концентрировалась и предупреждала неоднократно представителей малого и среднего бизнеса - о том, что нельзя заниматься дроблением бизнеса, чтобы сохранить этот статус ИП. А этим занимались очень многие. И вот этот фактор обеления экономики - это как раз неотъемлемая составная часть всей политики финансовой. И по мере обеления экономики как раз вот это бремя на представителей малого и среднего бизнеса будет сокращаться", - сказал Песков журналистам.
"Очень важный аспект - это обеление экономики. Ведь давайте не забывать, что налоговая служба у нас на чем концентрировалась и предупреждала неоднократно представителей малого и среднего бизнеса - о том, что нельзя заниматься дроблением бизнеса, чтобы сохранить этот статус ИП. А этим занимались очень многие. И вот этот фактор обеления экономики - это как раз неотъемлемая составная часть всей политики финансовой. И по мере обеления экономики как раз вот это бремя на представителей малого и среднего бизнеса будет сокращаться", - сказал Песков журналистам.
