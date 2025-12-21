Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Кремле ответили на вопрос о продлении эксперимента по патентам - 21.12.2025
В Кремле ответили на вопрос о продлении эксперимента по патентам
В Кремле ответили на вопрос о продлении эксперимента по патентам - 21.12.2025, ПРАЙМ
В Кремле ответили на вопрос о продлении эксперимента по патентам
Говорить о продлении эксперимента по патентам в РФ пока не приходится, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. | 21.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-21T11:36+0300
2025-12-21T11:36+0300
россия
общество
рф
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859928085_0:154:3095:1894_1920x0_80_0_0_f6a06592566013fba89bfb62d8b775b8.jpg
МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Говорить о продлении эксперимента по патентам в РФ пока не приходится, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Не приходится", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, стоит ли ждать продления эксперимента по налоговым патентам в России. Он добавил, что сейчас изменились условия эксперимента по патентам. "Это связано с тем, что очень важный аспект - это обеление экономики… Налоговая служба у нас на чем концентрируется и предупреждала неоднократно представителей малого и среднего бизнеса - о том, что нельзя заниматься дроблением бизнеса… Этот фактор обеления экономики - это как раз неотъемлемая составная часть всей политики финансовой", - отметил он.
рф
2025
Новости
1920
1920
true
россия, общество, рф, дмитрий песков
РОССИЯ, Общество , РФ, Дмитрий Песков
11:36 21.12.2025
 
В Кремле ответили на вопрос о продлении эксперимента по патентам

Песков: говорить о продлении эксперимента по патентам в России пока не приходится

© РИА Новости . Наталья СеливерстоваМосковский Кремль
Московский Кремль - ПРАЙМ, 1920, 21.12.2025
Московский Кремль. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Говорить о продлении эксперимента по патентам в РФ пока не приходится, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Не приходится", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, стоит ли ждать продления эксперимента по налоговым патентам в России.
Он добавил, что сейчас изменились условия эксперимента по патентам.
"Это связано с тем, что очень важный аспект - это обеление экономики… Налоговая служба у нас на чем концентрируется и предупреждала неоднократно представителей малого и среднего бизнеса - о том, что нельзя заниматься дроблением бизнеса… Этот фактор обеления экономики - это как раз неотъемлемая составная часть всей политики финансовой", - отметил он.
РОССИЯ Общество РФ Дмитрий Песков
 
 
