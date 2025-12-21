https://1prime.ru/20251221/peskov-865768094.html

В Кремле ответили на вопрос о продлении эксперимента по патентам

В Кремле ответили на вопрос о продлении эксперимента по патентам - 21.12.2025, ПРАЙМ

В Кремле ответили на вопрос о продлении эксперимента по патентам

Говорить о продлении эксперимента по патентам в РФ пока не приходится, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. | 21.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-21T11:36+0300

2025-12-21T11:36+0300

2025-12-21T11:36+0300

россия

общество

рф

дмитрий песков

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859928085_0:154:3095:1894_1920x0_80_0_0_f6a06592566013fba89bfb62d8b775b8.jpg

МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Говорить о продлении эксперимента по патентам в РФ пока не приходится, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Не приходится", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, стоит ли ждать продления эксперимента по налоговым патентам в России. Он добавил, что сейчас изменились условия эксперимента по патентам. "Это связано с тем, что очень важный аспект - это обеление экономики… Налоговая служба у нас на чем концентрируется и предупреждала неоднократно представителей малого и среднего бизнеса - о том, что нельзя заниматься дроблением бизнеса… Этот фактор обеления экономики - это как раз неотъемлемая составная часть всей политики финансовой", - отметил он.

https://1prime.ru/20251217/gosduma-865620260.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , рф, дмитрий песков