У России и США может быть много выгодных проектов, заявил Песков

МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. У России и США может быть много взаимовыгодных проектов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Российская сторона считает, что на повестке дня может быть очень много взаимовыгодных проектов", - сказал Песков в интервью "Первому каналу", упоминая отношения России и США.

