Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
У России и США может быть много выгодных проектов, заявил Песков - 21.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20251221/peskov-865776678.html
У России и США может быть много выгодных проектов, заявил Песков
У России и США может быть много выгодных проектов, заявил Песков - 21.12.2025, ПРАЙМ
У России и США может быть много выгодных проектов, заявил Песков
У России и США может быть много взаимовыгодных проектов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 21.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-21T18:57+0300
2025-12-21T18:57+0300
политика
россия
сша
рф
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859916137_0:265:2699:1783_1920x0_80_0_0_4c84e38ecb196a7dbbfa16f4235478af.jpg
МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. У России и США может быть много взаимовыгодных проектов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Российская сторона считает, что на повестке дня может быть очень много взаимовыгодных проектов", - сказал Песков в интервью "Первому каналу", упоминая отношения России и США.
https://1prime.ru/20251221/peregovory-865775026.html
сша
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859916137_0:12:2699:2036_1920x0_80_0_0_6a50b99ac40edcf4682e9ff25a1c57ec.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сша, рф, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, США, РФ, Дмитрий Песков
18:57 21.12.2025
 
У России и США может быть много выгодных проектов, заявил Песков

Песков: у России и США может быть много взаимовыгодных проектов

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и США
Государственные флаги России и США - ПРАЙМ, 1920, 21.12.2025
Государственные флаги России и США. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. У России и США может быть много взаимовыгодных проектов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Российская сторона считает, что на повестке дня может быть очень много взаимовыгодных проектов", - сказал Песков в интервью "Первому каналу", упоминая отношения России и США.
Флаги ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 21.12.2025
Журналист сообщил, что произошло в ЕС из-за переговоров России и США
17:37
 
ПолитикаРОССИЯСШАРФДмитрий Песков
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала