https://1prime.ru/20251221/peskov-865776678.html
У России и США может быть много выгодных проектов, заявил Песков
У России и США может быть много выгодных проектов, заявил Песков - 21.12.2025, ПРАЙМ
У России и США может быть много выгодных проектов, заявил Песков
У России и США может быть много взаимовыгодных проектов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 21.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-21T18:57+0300
2025-12-21T18:57+0300
2025-12-21T18:57+0300
политика
россия
сша
рф
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859916137_0:265:2699:1783_1920x0_80_0_0_4c84e38ecb196a7dbbfa16f4235478af.jpg
МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. У России и США может быть много взаимовыгодных проектов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Российская сторона считает, что на повестке дня может быть очень много взаимовыгодных проектов", - сказал Песков в интервью "Первому каналу", упоминая отношения России и США.
https://1prime.ru/20251221/peregovory-865775026.html
сша
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859916137_0:12:2699:2036_1920x0_80_0_0_6a50b99ac40edcf4682e9ff25a1c57ec.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, рф, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, США, РФ, Дмитрий Песков
У России и США может быть много выгодных проектов, заявил Песков
Песков: у России и США может быть много взаимовыгодных проектов