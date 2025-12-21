В Германии сообщили о дерзком плане НАТО против России

https://1prime.ru/20251221/plan-865775693.html

МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Страны-члены НАТО тайно готовят план кибератак на российскую инфраструктуру, пишет издание Die Welt со ссылкой на хакеров, работающих на европейские власти."Западные правительства уже не делают ставку исключительно на оборону, но и сами наносят удары, например тайно заражая компьютеры в России вирусами", — говорится в материале.Издание сообщило о проведении учений на базе Центра передового опыта по кибербезопасности НАТО в Эстонии. Сотрудники центра готовят военнослужащих к возможным крупным атакам в цифровой среде, при этом среди потенциальных целей значатся, в частности, системы энергоснабжения."В этом году в центре провели два крупных учения. В одном из них — "Сомкнутые щиты" — вымышленное государство Берилия защищалось от кибератак со стороны Кримсонии. Вскоре после этого прошли учения "Скрещенные мечи" — уже с обратным сценарием: наступательные действия вместо обороны", — указано в статье.В последние годы Россия указывает на беспрецедентный рост активности НАТО у своих западных границ. Альянс активно расширяет свои инициативы, заявляя о якобы "сдерживании российской агрессии". Москва неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. Представители Кремля подчеркивают, что Россия не угрожает другим странам, но внимательно отслеживает действия, которые могут представлять угрозу ее интересам.

