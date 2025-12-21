Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
мировая экономика
запад
германия
эстония
die welt
нато
МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Страны-члены НАТО тайно готовят план кибератак на российскую инфраструктуру, пишет издание Die Welt со ссылкой на хакеров, работающих на европейские власти."Западные правительства уже не делают ставку исключительно на оборону, но и сами наносят удары, например тайно заражая компьютеры в России вирусами", — говорится в материале.Издание сообщило о проведении учений на базе Центра передового опыта по кибербезопасности НАТО в Эстонии. Сотрудники центра готовят военнослужащих к возможным крупным атакам в цифровой среде, при этом среди потенциальных целей значатся, в частности, системы энергоснабжения."В этом году в центре провели два крупных учения. В одном из них — "Сомкнутые щиты" — вымышленное государство Берилия защищалось от кибератак со стороны Кримсонии. Вскоре после этого прошли учения "Скрещенные мечи" — уже с обратным сценарием: наступательные действия вместо обороны", — указано в статье.В последние годы Россия указывает на беспрецедентный рост активности НАТО у своих западных границ. Альянс активно расширяет свои инициативы, заявляя о якобы "сдерживании российской агрессии". Москва неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. Представители Кремля подчеркивают, что Россия не угрожает другим странам, но внимательно отслеживает действия, которые могут представлять угрозу ее интересам.
запад
германия
эстония
мировая экономика, запад, германия, эстония, die welt, нато
Мировая экономика, ЗАПАД, ГЕРМАНИЯ, ЭСТОНИЯ, Die Welt, НАТО
17:50 21.12.2025 (обновлено: 17:57 21.12.2025)
 
В Германии сообщили о дерзком плане НАТО против России

Die Welt: страны НАТО тайно готовятся к кибератакам на Россию

© Фото : NATOФлаги НАТО, Нидерланды
Флаги НАТО, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 21.12.2025
Флаги НАТО, Нидерланды. Архивное фото
© Фото : NATO
МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Страны-члены НАТО тайно готовят план кибератак на российскую инфраструктуру, пишет издание Die Welt со ссылкой на хакеров, работающих на европейские власти.
"Западные правительства уже не делают ставку исключительно на оборону, но и сами наносят удары, например тайно заражая компьютеры в России вирусами", — говорится в материале.
Издание сообщило о проведении учений на базе Центра передового опыта по кибербезопасности НАТО в Эстонии. Сотрудники центра готовят военнослужащих к возможным крупным атакам в цифровой среде, при этом среди потенциальных целей значатся, в частности, системы энергоснабжения.
"В этом году в центре провели два крупных учения. В одном из них — "Сомкнутые щиты" — вымышленное государство Берилия защищалось от кибератак со стороны Кримсонии. Вскоре после этого прошли учения "Скрещенные мечи" — уже с обратным сценарием: наступательные действия вместо обороны", — указано в статье.
В последние годы Россия указывает на беспрецедентный рост активности НАТО у своих западных границ. Альянс активно расширяет свои инициативы, заявляя о якобы "сдерживании российской агрессии". Москва неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. Представители Кремля подчеркивают, что Россия не угрожает другим странам, но внимательно отслеживает действия, которые могут представлять угрозу ее интересам.
Мировая экономикаЗАПАДГЕРМАНИЯЭСТОНИЯDie WeltНАТО
 
 
