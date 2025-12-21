https://1prime.ru/20251221/plan-865775693.html
В Германии сообщили о дерзком плане НАТО против России
В Германии сообщили о дерзком плане НАТО против России - 21.12.2025, ПРАЙМ
В Германии сообщили о дерзком плане НАТО против России
Страны-члены НАТО тайно готовят план кибератак на российскую инфраструктуру, пишет издание Die Welt со ссылкой на хакеров, работающих на европейские власти. | 21.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-21T17:50+0300
2025-12-21T17:50+0300
2025-12-21T17:57+0300
мировая экономика
запад
германия
эстония
die welt
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/39/841263932_0:14:2199:1251_1920x0_80_0_0_2bbf83708a390e83de057a6b91829221.jpg
МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Страны-члены НАТО тайно готовят план кибератак на российскую инфраструктуру, пишет издание Die Welt со ссылкой на хакеров, работающих на европейские власти."Западные правительства уже не делают ставку исключительно на оборону, но и сами наносят удары, например тайно заражая компьютеры в России вирусами", — говорится в материале.Издание сообщило о проведении учений на базе Центра передового опыта по кибербезопасности НАТО в Эстонии. Сотрудники центра готовят военнослужащих к возможным крупным атакам в цифровой среде, при этом среди потенциальных целей значатся, в частности, системы энергоснабжения."В этом году в центре провели два крупных учения. В одном из них — "Сомкнутые щиты" — вымышленное государство Берилия защищалось от кибератак со стороны Кримсонии. Вскоре после этого прошли учения "Скрещенные мечи" — уже с обратным сценарием: наступательные действия вместо обороны", — указано в статье.В последние годы Россия указывает на беспрецедентный рост активности НАТО у своих западных границ. Альянс активно расширяет свои инициативы, заявляя о якобы "сдерживании российской агрессии". Москва неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. Представители Кремля подчеркивают, что Россия не угрожает другим странам, но внимательно отслеживает действия, которые могут представлять угрозу ее интересам.
https://1prime.ru/20251221/es-865763002.html
https://1prime.ru/20251220/es-865757186.html
запад
германия
эстония
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/39/841263932_256:0:1943:1265_1920x0_80_0_0_a811549c0a8b57848fc6fd821e37bf2f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, запад, германия, эстония, die welt, нато
Мировая экономика, ЗАПАД, ГЕРМАНИЯ, ЭСТОНИЯ, Die Welt, НАТО
В Германии сообщили о дерзком плане НАТО против России
Die Welt: страны НАТО тайно готовятся к кибератакам на Россию