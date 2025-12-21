https://1prime.ru/20251221/plan-865783558.html

"Передать без вопросов". В Британии сделали заявление о российских активах

План ЕС с российскими активами была заранее обречена на провал, заявил британский дипломат Ян Прауд в статье для Strategic Culture.

МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. План ЕС с российскими активами была заранее обречена на провал, заявил британский дипломат Ян Прауд в статье для Strategic Culture."Развязка была предсказуема с того момента, как в 2024 году идея без каких-либо вопросов передать Украине замороженные российские активы начала набирать ход", — отметил он.Прауд подчеркнул, что предоставленный Киеву кредит, обеспеченный ЕС, покроет лишь два года бюджетного дефицита Украины."Если конфликт не завершится, европейским налогоплательщикам придется оплачивать поддержание Украины на системе жизнеобеспечения. И платить им придется больше, чем признает Комиссия, поскольку согласованный <…> заем покроет лишь две трети финансовых потребностей Украины, а когда денег станет не хватать, украинцы вернутся за новой порцией финансирования", — заключил он.В пятницу глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Евросоюз предоставит Украине кредит, основанный на бюджете ЕС и потенциально подлежащий возмещению за счет российских активов, заморозку которых в Москве уже неоднократно называли грабежом.Как заявлял премьер Бельгии Барт де Вевер, все страны ЕС осознали, что конфискация российских средств несет финансовые и юридические риски, которыми трудно управлять.

