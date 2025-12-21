https://1prime.ru/20251221/plan-865783558.html
"Передать без вопросов". В Британии сделали заявление о российских активах
"Передать без вопросов". В Британии сделали заявление о российских активах - 21.12.2025, ПРАЙМ
"Передать без вопросов". В Британии сделали заявление о российских активах
План ЕС с российскими активами была заранее обречена на провал, заявил британский дипломат Ян Прауд в статье для Strategic Culture. | 21.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-21T23:18+0300
2025-12-21T23:18+0300
2025-12-21T23:18+0300
в мире
украина
россия
ес
евросовет
киев
москва
https://cdnn.1prime.ru/img/82943/10/829431076_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_28a72394442e92ffd5d60edaa2056295.jpg
МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. План ЕС с российскими активами была заранее обречена на провал, заявил британский дипломат Ян Прауд в статье для Strategic Culture."Развязка была предсказуема с того момента, как в 2024 году идея без каких-либо вопросов передать Украине замороженные российские активы начала набирать ход", — отметил он.Прауд подчеркнул, что предоставленный Киеву кредит, обеспеченный ЕС, покроет лишь два года бюджетного дефицита Украины."Если конфликт не завершится, европейским налогоплательщикам придется оплачивать поддержание Украины на системе жизнеобеспечения. И платить им придется больше, чем признает Комиссия, поскольку согласованный <…> заем покроет лишь две трети финансовых потребностей Украины, а когда денег станет не хватать, украинцы вернутся за новой порцией финансирования", — заключил он.В пятницу глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Евросоюз предоставит Украине кредит, основанный на бюджете ЕС и потенциально подлежащий возмещению за счет российских активов, заморозку которых в Москве уже неоднократно называли грабежом.Как заявлял премьер Бельгии Барт де Вевер, все страны ЕС осознали, что конфискация российских средств несет финансовые и юридические риски, которыми трудно управлять.
https://1prime.ru/20251221/kredit-865783396.html
https://1prime.ru/20251221/orban-865783076.html
украина
киев
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82943/10/829431076_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c0ba040f0ca902aadb2f9d985b446c15.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, ес, евросовет, киев, москва
В мире, УКРАИНА, РОССИЯ, ЕС, Евросовет, Киев, МОСКВА
"Передать без вопросов". В Британии сделали заявление о российских активах
SC: план ЕС по активам России был обречен на провал