https://1prime.ru/20251221/plennyj-865761183.html
21.12.2025
общество
украина
рф
владимир зеленский
всу
вс рф
Исправлена опечатка в первом абзаце ДОНЕЦК, 21 дек — ПРАЙМ. Командование ВСУ обманом отправляет необученных заключенных на передовую, предварительно обещая службу в тыловых частях, рассказал РИА Новости попавший в плен ВС РФ бывший украинский заключенный в рядах ВСУ Александр Саенко. "Он (командир- ред.) мне сказал: "каждому найдётся своё место, будете технику ремонтировать в рембате" (ремонтный батальон-ред.). А по факту получилось иначе — привезли в учебный центр, восемь дней я там побыл. Ни разу не был ни на полигоне, ни на стрельбище. Вот и всё. Потом отвезли на передок (передовые позиции - ред.)", — сказал пленный. Владимир Зеленский 17 мая 2024 года подписал законопроект о мобилизации преступников, отбывающих наказание в местах лишения свободы, следует из данных на сайте Верховной рады Украины. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, фиксируются откровенные проявления насилия и злоупотребления властными полномочиями.
