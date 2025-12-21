https://1prime.ru/20251221/podarki-865766908.html

Россияне назвали самые нежелательные подарки на Новый год

2025-12-21T10:24+0300

МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Больше всего россияне не хотят получить в подарок на Новый год магнитики и символические безделушки, эзотерические атрибуты и "пылесборники", а вот порадуют их подарочные карты, парфюм и впечатления, говорится в исследовании "Золотого Яблока", которым ритейлер поделился с РИА Новости. "У россиян есть и вполне четкий список того, что под елкой видеть не хочется. Бесспорный лидер антирейтинга - новогодние сувениры: 74% респондентов не хотят получать магнитики и символические безделушки", - говорится в исследовании торговой сети. Оно проводилось ноябре 2025 года на основании опроса, в котором приняли участие почти 3000 совершеннолетних респондентов из разных регионов РФ. Новогодние сувениры для большинства россиян уже не знак внимания, а лишний предмет, которому нужно искать место, отмечают аналитики. Также они выяснили, что половина россиян (50%) не хочет, чтобы праздник превращался в эзотерический ритуал: им не стоит дарить карты таро, обереги и прочие "магические" символы. Еще 39% раздражают фигурки, мягкие игрушки и другие "пылесборники". Идеальным подарком 70% участников исследования назвали подарочные карты, так как они позволяют самостоятельно выбрать презент. Чуть больше половины хотели бы получить косметику или парфюм, каждый третий будет рад подарку с эмоциональной составляющей - билетам, поездкам и мастер-классам, а еще 33% - технике, от наушников до бьюти-девайсов. Также в список желанных подарков вошли аксессуары и украшения (29%), красивые вещи для дома (29%), одежда или домашний текстиль (25%). Аналитики также выяснили, что покупка новогодних подарков все реже бывает спонтанной: каждый восьмой начинает продумывать и покупать подарки за несколько месяцев до праздника, четверть включаются в процесс в ноябре, в период сезонных распродаж. Большинство (41%) закупается подарками начале декабря. И лишь 18% приобретают подарки за неделю до Нового года. При этом большинство планируют потратить на покупку подарков к Новому году 3-7 тысяч рублей или 7-15 тысяч рублей: эти диапазоны назвали по 29% участников исследования. Еще 17% готовы выделить на подарки 15-30 тысяч, а 7% - 30-50 тысяч рублей. Чаще всего подарки на Новый год дарят родителям - так ответили 77% респондентов, друзьям - 70%, второй половинке - 60%, другим родственникам - 44%, детям - 20%. Четверть опрошенных не забудут и про коллег, а каждый пятый - про учителей, тренеров и мастеров маникюра (11%). Кроме того, почти половина респондентов не забудут порадовать презентом самих себя, а еще 14% - своих питомцев.

