Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россияне назвали самые нежелательные подарки на Новый год - 21.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251221/podarki-865766908.html
Россияне назвали самые нежелательные подарки на Новый год
Россияне назвали самые нежелательные подарки на Новый год - 21.12.2025, ПРАЙМ
Россияне назвали самые нежелательные подарки на Новый год
Больше всего россияне не хотят получить в подарок на Новый год магнитики и символические безделушки, эзотерические атрибуты и "пылесборники", а вот порадуют их... | 21.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-21T10:24+0300
2025-12-21T10:24+0300
рф
бизнес
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/15/865766755_0:0:3235:1821_1920x0_80_0_0_e068da476424cd8559cfc9ee261df791.jpg
МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Больше всего россияне не хотят получить в подарок на Новый год магнитики и символические безделушки, эзотерические атрибуты и "пылесборники", а вот порадуют их подарочные карты, парфюм и впечатления, говорится в исследовании "Золотого Яблока", которым ритейлер поделился с РИА Новости. "У россиян есть и вполне четкий список того, что под елкой видеть не хочется. Бесспорный лидер антирейтинга - новогодние сувениры: 74% респондентов не хотят получать магнитики и символические безделушки", - говорится в исследовании торговой сети. Оно проводилось ноябре 2025 года на основании опроса, в котором приняли участие почти 3000 совершеннолетних респондентов из разных регионов РФ. Новогодние сувениры для большинства россиян уже не знак внимания, а лишний предмет, которому нужно искать место, отмечают аналитики. Также они выяснили, что половина россиян (50%) не хочет, чтобы праздник превращался в эзотерический ритуал: им не стоит дарить карты таро, обереги и прочие "магические" символы. Еще 39% раздражают фигурки, мягкие игрушки и другие "пылесборники". Идеальным подарком 70% участников исследования назвали подарочные карты, так как они позволяют самостоятельно выбрать презент. Чуть больше половины хотели бы получить косметику или парфюм, каждый третий будет рад подарку с эмоциональной составляющей - билетам, поездкам и мастер-классам, а еще 33% - технике, от наушников до бьюти-девайсов. Также в список желанных подарков вошли аксессуары и украшения (29%), красивые вещи для дома (29%), одежда или домашний текстиль (25%). Аналитики также выяснили, что покупка новогодних подарков все реже бывает спонтанной: каждый восьмой начинает продумывать и покупать подарки за несколько месяцев до праздника, четверть включаются в процесс в ноябре, в период сезонных распродаж. Большинство (41%) закупается подарками начале декабря. И лишь 18% приобретают подарки за неделю до Нового года. При этом большинство планируют потратить на покупку подарков к Новому году 3-7 тысяч рублей или 7-15 тысяч рублей: эти диапазоны назвали по 29% участников исследования. Еще 17% готовы выделить на подарки 15-30 тысяч, а 7% - 30-50 тысяч рублей. Чаще всего подарки на Новый год дарят родителям - так ответили 77% респондентов, друзьям - 70%, второй половинке - 60%, другим родственникам - 44%, детям - 20%. Четверть опрошенных не забудут и про коллег, а каждый пятый - про учителей, тренеров и мастеров маникюра (11%). Кроме того, почти половина респондентов не забудут порадовать презентом самих себя, а еще 14% - своих питомцев.
https://1prime.ru/20251218/eksperty-865655255.html
https://1prime.ru/20251213/rossijane-865500524.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/15/865766755_342:0:3073:2048_1920x0_80_0_0_0fc63ed82c6d4328ff8eaef9517a9d0e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рф, бизнес, общество
РФ, Бизнес, Общество
10:24 21.12.2025
 
Россияне назвали самые нежелательные подарки на Новый год

"Золотое Яблоко": россияне назвали черный список подарков на Новый год

© РИА Новости . Евгений БиятовЛюди во время празднования Нового года в Москве
Люди во время празднования Нового года в Москве - ПРАЙМ, 1920, 21.12.2025
Люди во время празднования Нового года в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Больше всего россияне не хотят получить в подарок на Новый год магнитики и символические безделушки, эзотерические атрибуты и "пылесборники", а вот порадуют их подарочные карты, парфюм и впечатления, говорится в исследовании "Золотого Яблока", которым ритейлер поделился с РИА Новости.
"У россиян есть и вполне четкий список того, что под елкой видеть не хочется. Бесспорный лидер антирейтинга - новогодние сувениры: 74% респондентов не хотят получать магнитики и символические безделушки", - говорится в исследовании торговой сети. Оно проводилось ноябре 2025 года на основании опроса, в котором приняли участие почти 3000 совершеннолетних респондентов из разных регионов РФ.
Эксперты рассказали, у кого больше всего выросли траты на Новый год
18 декабря, 02:17
Новогодние сувениры для большинства россиян уже не знак внимания, а лишний предмет, которому нужно искать место, отмечают аналитики. Также они выяснили, что половина россиян (50%) не хочет, чтобы праздник превращался в эзотерический ритуал: им не стоит дарить карты таро, обереги и прочие "магические" символы. Еще 39% раздражают фигурки, мягкие игрушки и другие "пылесборники".
Идеальным подарком 70% участников исследования назвали подарочные карты, так как они позволяют самостоятельно выбрать презент. Чуть больше половины хотели бы получить косметику или парфюм, каждый третий будет рад подарку с эмоциональной составляющей - билетам, поездкам и мастер-классам, а еще 33% - технике, от наушников до бьюти-девайсов.
Также в список желанных подарков вошли аксессуары и украшения (29%), красивые вещи для дома (29%), одежда или домашний текстиль (25%).
Аналитики также выяснили, что покупка новогодних подарков все реже бывает спонтанной: каждый восьмой начинает продумывать и покупать подарки за несколько месяцев до праздника, четверть включаются в процесс в ноябре, в период сезонных распродаж. Большинство (41%) закупается подарками начале декабря. И лишь 18% приобретают подарки за неделю до Нового года.
При этом большинство планируют потратить на покупку подарков к Новому году 3-7 тысяч рублей или 7-15 тысяч рублей: эти диапазоны назвали по 29% участников исследования. Еще 17% готовы выделить на подарки 15-30 тысяч, а 7% - 30-50 тысяч рублей.
Чаще всего подарки на Новый год дарят родителям - так ответили 77% респондентов, друзьям - 70%, второй половинке - 60%, другим родственникам - 44%, детям - 20%. Четверть опрошенных не забудут и про коллег, а каждый пятый - про учителей, тренеров и мастеров маникюра (11%). Кроме того, почти половина респондентов не забудут порадовать презентом самих себя, а еще 14% - своих питомцев.
Россияне рассказали, что хотят получить в подарок на Новый год
13 декабря, 03:45
 
РФБизнесОбщество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала