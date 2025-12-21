https://1prime.ru/20251221/postavki-865768229.html

Поставки российского угля в Китай выросли по итогам этого года

россия

мировая экономика

китай

австралия

монголия

МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Поставки каменного угля из России в Китай по итогам этого года выросли в 1,4 раза, а за ноябрь - на четвертую часть, подсчитало РИА Новости по данным китайской таможни. Так, импорт российского угля Поднебесной по итогам первых одиннадцати месяцев этого года вырос на 42%, по сравнению с таким же периодом годом ранее - до 9,71 миллиарда долларов. В месячном выражении октябрьские поставки угля также выросли - на 26%, до максимальных с марта 718,1 миллиона долларов. Однако в годовом выражении произошло их снижение на 20%. Россия по итогам ноября вернула себе первое место среди главных поставщиков угля в Китай, обогнав Австралию (604,1 миллиона). Также в пятерку главных экспортеров вошли Монголия (566,3 миллиона долларов), Индонезия (363,8 миллиона) и Канада (103,5 миллиона).

