Поставки российского угля в Китай выросли по итогам этого года
россия
мировая экономика
китай
австралия
монголия
МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Поставки каменного угля из России в Китай по итогам этого года выросли в 1,4 раза, а за ноябрь - на четвертую часть, подсчитало РИА Новости по данным китайской таможни. Так, импорт российского угля Поднебесной по итогам первых одиннадцати месяцев этого года вырос на 42%, по сравнению с таким же периодом годом ранее - до 9,71 миллиарда долларов. В месячном выражении октябрьские поставки угля также выросли - на 26%, до максимальных с марта 718,1 миллиона долларов. Однако в годовом выражении произошло их снижение на 20%. Россия по итогам ноября вернула себе первое место среди главных поставщиков угля в Китай, обогнав Австралию (604,1 миллиона). Также в пятерку главных экспортеров вошли Монголия (566,3 миллиона долларов), Индонезия (363,8 миллиона) и Канада (103,5 миллиона).
россия, мировая экономика, китай, австралия, монголия
РОССИЯ, Мировая экономика, КИТАЙ, АВСТРАЛИЯ, МОНГОЛИЯ
11:39 21.12.2025
 
© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПогрузчик на угольном складе
Погрузчик на угольном складе. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Кряжев
Добыча угля - ПРАЙМ, 1920, 13.12.2025
Правительство выделит средства на угольную промышленность в ЛНР
13 декабря, 11:03
 
