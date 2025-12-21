Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство направит 870 миллионов рублей на развитие ЖКХ в трех регионах - 21.12.2025
Правительство направит 870 миллионов рублей на развитие ЖКХ в трех регионах
Правительство направит 870 миллионов рублей на развитие ЖКХ в трех регионах - 21.12.2025, ПРАЙМ
Правительство направит 870 миллионов рублей на развитие ЖКХ в трех регионах
Правительство РФ направит свыше 870 миллионов рублей на развитие предприятий энергетики и ЖКХ в Дагестане, Ингушетии и Северной Осетии, сообщили в российском... | 21.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-21T10:37+0300
2025-12-21T10:38+0300
россия
рф
дагестан
ингушетия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/13/859710393_0:116:3229:1932_1920x0_80_0_0_80f6c3963a56c494725bb2eaedbbf76c.jpg
МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Правительство РФ направит свыше 870 миллионов рублей на развитие предприятий энергетики и ЖКХ в Дагестане, Ингушетии и Северной Осетии, сообщили в российском кабмине. "Более 870 миллионов рублей будет дополнительно направлено на реализацию программ устойчивого развития предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства в Дагестане, Ингушетии и Северной Осетии до конца 2025 года. Распоряжение об этом подписано", - говорится в сообщении на сайте кабмина. По расчетам кабмина, выделенные средства позволят продолжить реализацию программных мероприятий в трех регионах, включающих в себя, в том числе, консолидацию регионального имущественного комплекса ЖКХ. Кроме того, в рамках программ реализуются мероприятия по привлечению в отрасль квалифицированных специалистов, уточнило правительство. "Также эта работа подразумевает установление экономически обоснованных тарифов. Как правило, они отличаются от действовавших ранее, поэтому на время переходного периода федеральный центр помогает территориям компенсировать потребителям разницу в тарифах", - добавили в правительстве РФ.
рф
дагестан
ингушетия
россия, рф, дагестан, ингушетия
РОССИЯ, РФ, Дагестан, Ингушетия
10:37 21.12.2025 (обновлено: 10:38 21.12.2025)
 
Правительство направит 870 миллионов рублей на развитие ЖКХ в трех регионах

Кабмин направит 870 миллионов рублей на развитие предприятий энергетики и ЖКХ в 3 регионах

МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Правительство РФ направит свыше 870 миллионов рублей на развитие предприятий энергетики и ЖКХ в Дагестане, Ингушетии и Северной Осетии, сообщили в российском кабмине.
"Более 870 миллионов рублей будет дополнительно направлено на реализацию программ устойчивого развития предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства в Дагестане, Ингушетии и Северной Осетии до конца 2025 года. Распоряжение об этом подписано", - говорится в сообщении на сайте кабмина.
По расчетам кабмина, выделенные средства позволят продолжить реализацию программных мероприятий в трех регионах, включающих в себя, в том числе, консолидацию регионального имущественного комплекса ЖКХ. Кроме того, в рамках программ реализуются мероприятия по привлечению в отрасль квалифицированных специалистов, уточнило правительство.
"Также эта работа подразумевает установление экономически обоснованных тарифов. Как правило, они отличаются от действовавших ранее, поэтому на время переходного периода федеральный центр помогает территориям компенсировать потребителям разницу в тарифах", - добавили в правительстве РФ.
РОССИЯ, РФ, Дагестан, Ингушетия
 
 
