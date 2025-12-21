https://1prime.ru/20251221/pushkov-865784225.html

Пушков назвал затраты ЕС на Украину бесперспективными

21.12.2025

Гигантские затраты Евросоюза на Украину бесперспективны и подрывают позиции ЕС на мировой арене, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.

МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Гигантские затраты Евросоюза на Украину бесперспективны и подрывают позиции ЕС на мировой арене, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков. "Им кажется, что своим решением они демонстрируют свою силу и влияние на мировой арене, тогда как на деле они подрывают позиции ЕС, особенно с учетом бесперспективности таких гигантских затрат на Украину", - написал Пушков в своем Telegram-канале. Сенатор отметил, что схватка на Украине безнадежна для Евросоюза. "Руководители ЕС видят в принятом решении (о финансировании Украины - ред.) свой громкий ответ (президенту США - ред.) Дональду Трампу, который ищет пути к урегулированию кризиса и фактически оставил европейцев за бортом своих переговоров с Москвой", - констатировал политик. Еврокомиссия пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждалась сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна была бы вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ. В пятницу ночью в Брюсселе завершился саммит, по итогу которого в ЕС временно отказались от изъятия российских активов и решили предоставить Украине кредит на 90 миллиардов евро из собственного бюджета. Сообщалось, что Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении кредита.

