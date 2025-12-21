Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Пушков назвал затраты ЕС на Украину бесперспективными - 21.12.2025, ПРАЙМ
Пушков назвал затраты ЕС на Украину бесперспективными
Пушков назвал затраты ЕС на Украину бесперспективными - 21.12.2025, ПРАЙМ
Пушков назвал затраты ЕС на Украину бесперспективными
Гигантские затраты Евросоюза на Украину бесперспективны и подрывают позиции ЕС на мировой арене, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков. | 21.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-21T23:58+0300
2025-12-21T23:58+0300
мировая экономика
украина
рф
алексей пушков
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/15/862586042_0:117:3227:1932_1920x0_80_0_0_a4093d24930ac21d33a780cb67b21a31.jpg
МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Гигантские затраты Евросоюза на Украину бесперспективны и подрывают позиции ЕС на мировой арене, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков. "Им кажется, что своим решением они демонстрируют свою силу и влияние на мировой арене, тогда как на деле они подрывают позиции ЕС, особенно с учетом бесперспективности таких гигантских затрат на Украину", - написал Пушков в своем Telegram-канале. Сенатор отметил, что схватка на Украине безнадежна для Евросоюза. "Руководители ЕС видят в принятом решении (о финансировании Украины - ред.) свой громкий ответ (президенту США - ред.) Дональду Трампу, который ищет пути к урегулированию кризиса и фактически оставил европейцев за бортом своих переговоров с Москвой", - констатировал политик. Еврокомиссия пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждалась сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна была бы вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ. В пятницу ночью в Брюсселе завершился саммит, по итогу которого в ЕС временно отказались от изъятия российских активов и решили предоставить Украине кредит на 90 миллиардов евро из собственного бюджета. Сообщалось, что Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении кредита.
украина
рф
мировая экономика, украина, рф, алексей пушков, ес
Мировая экономика, УКРАИНА, РФ, Алексей Пушков, ЕС
23:58 21.12.2025
 
Пушков назвал затраты ЕС на Украину бесперспективными

Пушков: затраты ЕС на Украину бесперспективны и подрывают позиции союза на мировой арене

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Сенатор Алексей Пушков на заседании Совета Федерации России
Сенатор Алексей Пушков на заседании Совета Федерации России - ПРАЙМ, 1920, 21.12.2025
Сенатор Алексей Пушков на заседании Совета Федерации России. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Гигантские затраты Евросоюза на Украину бесперспективны и подрывают позиции ЕС на мировой арене, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.
"Им кажется, что своим решением они демонстрируют свою силу и влияние на мировой арене, тогда как на деле они подрывают позиции ЕС, особенно с учетом бесперспективности таких гигантских затрат на Украину", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
Сенатор отметил, что схватка на Украине безнадежна для Евросоюза.
"Руководители ЕС видят в принятом решении (о финансировании Украины - ред.) свой громкий ответ (президенту США - ред.) Дональду Трампу, который ищет пути к урегулированию кризиса и фактически оставил европейцев за бортом своих переговоров с Москвой", - констатировал политик.
Еврокомиссия пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждалась сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна была бы вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
В пятницу ночью в Брюсселе завершился саммит, по итогу которого в ЕС временно отказались от изъятия российских активов и решили предоставить Украине кредит на 90 миллиардов евро из собственного бюджета. Сообщалось, что Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении кредита.
"Обернется бумерангом". В Германии предупредили ЕС из-за России
Мировая экономика УКРАИНА РФ Алексей Пушков ЕС
 
 
