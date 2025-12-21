Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин выбрал к пирожкам от "Машеньки" варенье "Вологодское" - 21.12.2025
Путин выбрал к пирожкам от "Машеньки" варенье "Вологодское"
2025-12-21T02:10+0300
2025-12-21T02:17+0300
бизнес, россия, владимир путин
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, Владимир Путин
02:10 21.12.2025 (обновлено: 02:17 21.12.2025)
 
МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин попробовал пирожки из пекарни "Машенька" с "Вологодским" вишневым вареньем производства "Вологодского комбината пищевых продуктов леса", передаёт корреспондент РИА Новости.
Глава государства в субботу получил корзину с выпечкой из люберецкой пекарни "Машенька", владелец которой обратился к главе государства в ходе прямой линии. Путин попробовал свежую выпечку с чаем и вареньем, и, как рассказали в Кремле, ему понравилось.
Как выяснило РИА Новости, стоимость "Вологодского" варенья в рознице за стандартную баночку объемом 370 граммов колеблется от 270 до 300 рублей. В ассортименте есть варенье из абрикоса, персика, а также малины, клюквы, малины, брусники и других ягод.
В пятницу во время прямой динии предприниматель из Люберец Денис Максимов обратился к Путину с вопросом о нововведениях в налоговом законодательстве. Президент, отвечая на вопрос, поинтересовался, вкусные ли в пекарне булочки и спросил, не угостят ли его "чем-нибудь".
 
