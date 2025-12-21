https://1prime.ru/20251221/putin-865765543.html

Путин может встретиться с представителями крупного бизнеса, заявил Песков

Путин может встретиться с представителями крупного бизнеса, заявил Песков - 21.12.2025, ПРАЙМ

Путин может встретиться с представителями крупного бизнеса, заявил Песков

Президент России Владимир Путин на следующей неделе может встретиться с представителями крупного бизнеса, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ... | 21.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-21T09:26+0300

2025-12-21T09:26+0300

2025-12-21T09:26+0300

бизнес

россия

рф

владимир путин

дмитрий песков

александр шохин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859569009_0:159:3041:1870_1920x0_80_0_0_f8d008673dd52c1c2248f1e3cb998bf0.jpg

МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на следующей неделе может встретиться с представителями крупного бизнеса, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Может", - сказал Песков, отвечая на вопрос агентства, может ли Путин провести такую встречу на предстоящей неделе. Он добавил, что Кремль своевременно об этом сообщит. Ранее президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин сообщил РИА Новости, что представители бизнеса надеются на встречу с Путиным до конца месяца.

https://1prime.ru/20251221/putin-865759236.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, рф, владимир путин, дмитрий песков, александр шохин