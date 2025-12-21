https://1prime.ru/20251221/putin-865765543.html
Путин может встретиться с представителями крупного бизнеса, заявил Песков
2025-12-21T09:26+0300
бизнес
россия
рф
владимир путин
дмитрий песков
александр шохин
МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на следующей неделе может встретиться с представителями крупного бизнеса, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Может", - сказал Песков, отвечая на вопрос агентства, может ли Путин провести такую встречу на предстоящей неделе. Он добавил, что Кремль своевременно об этом сообщит. Ранее президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин сообщил РИА Новости, что представители бизнеса надеются на встречу с Путиным до конца месяца.
рф
бизнес, россия, рф, владимир путин, дмитрий песков, александр шохин
