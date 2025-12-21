Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин может встретиться с представителями крупного бизнеса, заявил Песков - 21.12.2025
Путин может встретиться с представителями крупного бизнеса, заявил Песков
Путин может встретиться с представителями крупного бизнеса, заявил Песков - 21.12.2025, ПРАЙМ
Путин может встретиться с представителями крупного бизнеса, заявил Песков
Президент России Владимир Путин на следующей неделе может встретиться с представителями крупного бизнеса, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ... | 21.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-21T09:26+0300
2025-12-21T09:26+0300
бизнес
россия
рф
владимир путин
дмитрий песков
александр шохин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859569009_0:159:3041:1870_1920x0_80_0_0_f8d008673dd52c1c2248f1e3cb998bf0.jpg
МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на следующей неделе может встретиться с представителями крупного бизнеса, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Может", - сказал Песков, отвечая на вопрос агентства, может ли Путин провести такую встречу на предстоящей неделе. Он добавил, что Кремль своевременно об этом сообщит. Ранее президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин сообщил РИА Новости, что представители бизнеса надеются на встречу с Путиным до конца месяца.
рф
бизнес, россия, рф, владимир путин, дмитрий песков, александр шохин
Бизнес, РОССИЯ, РФ, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Александр Шохин
09:26 21.12.2025
 
Путин может встретиться с представителями крупного бизнеса, заявил Песков

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкРоссийский государственный флаг на фоне кремлевской башни
Российский государственный флаг на фоне кремлевской башни - ПРАЙМ, 1920, 21.12.2025
Российский государственный флаг на фоне кремлевской башни. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Никольский
МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на следующей неделе может встретиться с представителями крупного бизнеса, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Может", - сказал Песков, отвечая на вопрос агентства, может ли Путин провести такую встречу на предстоящей неделе.
Он добавил, что Кремль своевременно об этом сообщит.
Ранее президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин сообщил РИА Новости, что представители бизнеса надеются на встречу с Путиным до конца месяца.
