Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин на неделе проведет совещание по госпрограмме вооружений - 21.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251221/putin-865771244.html
Путин на неделе проведет совещание по госпрограмме вооружений
Путин на неделе проведет совещание по госпрограмме вооружений - 21.12.2025, ПРАЙМ
Путин на неделе проведет совещание по госпрограмме вооружений
Президент России Владимир Путин на неделе проведет совещание по госпрограмме вооружений и заседание госсовета по кадровым вопросам, а также вручит... | 21.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-21T14:41+0300
2025-12-21T14:41+0300
санкт-петербург
владимир путин
снг
https://cdnn.1prime.ru/img/83908/87/839088730_0:139:3149:1910_1920x0_80_0_0_abc3f736e5a7045985dd001893ddfe57.jpg
П.-КАМЧАТСКИЙ, 21 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на неделе проведет совещание по госпрограмме вооружений и заседание госсовета по кадровым вопросам, а также вручит государственные награды, сообщили в эфире телеканала "Россия 1". "Всю предновогоднюю неделю у президента большое число разных мероприятий: совещание по госпрограмме вооружений, госсовет по "кадрам", президент вручит государственные награды, откроет новые инфраструктуры в разных регионах", - сообщили в эфире в программе "Москва. Кремль. Путин" на "России 1". Кроме того, в понедельник глава государства примет участие в мероприятиях неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге.
https://1prime.ru/20251221/putin-865765543.html
санкт-петербург
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83908/87/839088730_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_bbab8390c6f548b0e5e7684ac20ff3d2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
санкт-петербург, владимир путин, снг
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Владимир Путин, СНГ
14:41 21.12.2025
 
Путин на неделе проведет совещание по госпрограмме вооружений

Путин на неделе проведет совещание по госпрограмме вооружений и заседание госсовета

Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
П.-КАМЧАТСКИЙ, 21 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на неделе проведет совещание по госпрограмме вооружений и заседание госсовета по кадровым вопросам, а также вручит государственные награды, сообщили в эфире телеканала "Россия 1".
"Всю предновогоднюю неделю у президента большое число разных мероприятий: совещание по госпрограмме вооружений, госсовет по "кадрам", президент вручит государственные награды, откроет новые инфраструктуры в разных регионах", - сообщили в эфире в программе "Москва. Кремль. Путин" на "России 1".
Кроме того, в понедельник глава государства примет участие в мероприятиях неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге.
Российский государственный флаг на фоне кремлевской башни - ПРАЙМ, 1920, 21.12.2025
Путин может встретиться с представителями крупного бизнеса, заявил Песков
09:26
 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГВладимир ПутинСНГ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала