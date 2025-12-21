https://1prime.ru/20251221/putin-865771244.html
Путин на неделе проведет совещание по госпрограмме вооружений
санкт-петербург
владимир путин
снг
П.-КАМЧАТСКИЙ, 21 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на неделе проведет совещание по госпрограмме вооружений и заседание госсовета по кадровым вопросам, а также вручит государственные награды, сообщили в эфире телеканала "Россия 1". "Всю предновогоднюю неделю у президента большое число разных мероприятий: совещание по госпрограмме вооружений, госсовет по "кадрам", президент вручит государственные награды, откроет новые инфраструктуры в разных регионах", - сообщили в эфире в программе "Москва. Кремль. Путин" на "России 1". Кроме того, в понедельник глава государства примет участие в мероприятиях неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге.
