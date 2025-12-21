https://1prime.ru/20251221/putin-865772692.html
Путин встретился с Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин в Санкт-Петербурге отдельно встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в Санкт-Петербурге отдельно встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, передаёт корреспондент РИА Новости. Встреча глав государств проходит в северной столице перед очередным заседанием Высшего Евразийского экономического совета, которое состоится в воскресенье, и ставшей уже традиционной неформальной предновогодней встречей лидеров СНГ, запланированной на понедельник. На этой неделе Лукашенко заявил, что новейший российский ракетный комплекс "Орешник" заступил на боевое дежурство в Белоруссии. О размещении "Орешника" в республике лидеры договорились в декабре 2024 года. На встрече с Лукашенко в ноябре в Бишкеке Путин отмечал хорошую динамику отношений РФ и Белоруссии в торгово-экономической сфере. Он также сообщил, что находится с Лукашенко в постоянном контакте.
Путин встретился с Лукашенко
