Путин сообщил, что перед вылетом в Петербург побеседовал с Мишустиным

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что перед вылетом в Санкт-Петербург побеседовал с председателем правительства России Михаилом Мишустиным. | 21.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-21T16:32+0300

политика

санкт-петербург

рф

белоруссия

владимир путин

михаил мишустин

александр лукашенко

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что перед вылетом в Санкт-Петербург побеседовал с председателем правительства России Михаилом Мишустиным. "Вот перед тем, как поехать сюда, в Петербург, я встречался с председателем правительства России, он мне подробно рассказал о том, как идет работа между правительствами России и Белоруссии", - сказал Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

санкт-петербург

рф

белоруссия

Новости

