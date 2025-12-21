Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин сообщил, что перед вылетом в Петербург побеседовал с Мишустиным - 21.12.2025
Путин сообщил, что перед вылетом в Петербург побеседовал с Мишустиным
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что перед вылетом в Санкт-Петербург побеседовал с председателем правительства России Михаилом Мишустиным. | 21.12.2025, ПРАЙМ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что перед вылетом в Санкт-Петербург побеседовал с председателем правительства России Михаилом Мишустиным. "Вот перед тем, как поехать сюда, в Петербург, я встречался с председателем правительства России, он мне подробно рассказал о том, как идет работа между правительствами России и Белоруссии", - сказал Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
санкт-петербург, рф, белоруссия, владимир путин, михаил мишустин, александр лукашенко
Политика
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что перед вылетом в Санкт-Петербург побеседовал с председателем правительства России Михаилом Мишустиным.
"Вот перед тем, как поехать сюда, в Петербург, я встречался с председателем правительства России, он мне подробно рассказал о том, как идет работа между правительствами России и Белоруссии", - сказал Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
