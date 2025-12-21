Путин сообщил, что перед вылетом в Петербург побеседовал с Мишустиным

https://1prime.ru/20251221/putin-865773079.html
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что перед вылетом в Санкт-Петербург побеседовал с председателем правительства России Михаилом Мишустиным. "Вот перед тем, как поехать сюда, в Петербург, я встречался с председателем правительства России, он мне подробно рассказал о том, как идет работа между правительствами России и Белоруссии", - сказал Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
