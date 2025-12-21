https://1prime.ru/20251221/rosaviatsiya-865764024.html
В аэропорту Волгограда сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
2025-12-21T08:13+0300
МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Волгограда, сообщила Росавиация. "Аэропорт Волгоград. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
