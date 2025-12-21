https://1prime.ru/20251221/rosaviatsiya-865764024.html

В аэропорту Волгограда сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

В аэропорту Волгограда сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов - 21.12.2025, ПРАЙМ

В аэропорту Волгограда сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Волгограда, сообщила Росавиация. | 21.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-21T08:13+0300

2025-12-21T08:13+0300

2025-12-21T08:13+0300

бизнес

волгоград

росавиация

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1a/862795301_0:0:3153:1774_1920x0_80_0_0_653187d2e7f19ebff9e90af44be207c9.jpg

МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Волгограда, сообщила Росавиация. "Аэропорт Волгоград. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20251220/aeroporty-865744532.html

волгоград

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, волгоград, росавиация