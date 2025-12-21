https://1prime.ru/20251221/rossija-865760871.html

В России выявили более пяти тонн черной икры с признаками фальсификата

В России выявили более пяти тонн черной икры с признаками фальсификата - 21.12.2025, ПРАЙМ

В России выявили более пяти тонн черной икры с признаками фальсификата

Благодаря маркировке в России за год выявили свыше 5 тонн черной икры с признаками фальсификата, или 6% от официального производства деликатеса в стране,... | 21.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-21T02:47+0300

2025-12-21T02:47+0300

2025-12-21T03:56+0300

бизнес

промышленность

россия

варпэ

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865760871.jpg?1766278572

МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Благодаря маркировке в России за год выявили свыше 5 тонн черной икры с признаками фальсификата, или 6% от официального производства деликатеса в стране, сообщил в интервью РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман Зверев. "В России в год производится немногим более 80 тонн черной икры. С сентября 2024 по ноябрь 2025 года благодаря обязательной цифровой маркировке выявлено более 5 тонн черной икры неизвестного происхождения - почти 6% от официального производства", - заявил РИА Новости Зверев. Глава ВАРПЭ напомнил, что с 1 октября 2025 года в России начал работать разрешительный режим, в рамках которого на кассах магазинов блокируют икру с выявленными нарушениями в маркировке. "За первые два месяца блокировано 113 тысяч попыток продажи черной и красной икры с разными нарушениями и признаками контрафакта", - сказал Зверев. "Основной объем - это красная икра, заблокировано почти 105 тысяч попыток ее продажи. Причем в 54% случаев - подозрение на контрафакт, 16% - нарушения в работе производителей и 15% - "просрочка". Это очень большой объем, он сопоставим с объемом легальной икры, которая была реализована без нарушений", - добавил он. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 22 декабря в 11.00.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, промышленность, россия, варпэ