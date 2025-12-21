Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России выявили более пяти тонн черной икры с признаками фальсификата - 21.12.2025
В России выявили более пяти тонн черной икры с признаками фальсификата
В России выявили более пяти тонн черной икры с признаками фальсификата - 21.12.2025, ПРАЙМ
В России выявили более пяти тонн черной икры с признаками фальсификата
Благодаря маркировке в России за год выявили свыше 5 тонн черной икры с признаками фальсификата, или 6% от официального производства деликатеса в стране,... | 21.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-21T02:47+0300
2025-12-21T03:56+0300
МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Благодаря маркировке в России за год выявили свыше 5 тонн черной икры с признаками фальсификата, или 6% от официального производства деликатеса в стране, сообщил в интервью РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман Зверев. "В России в год производится немногим более 80 тонн черной икры. С сентября 2024 по ноябрь 2025 года благодаря обязательной цифровой маркировке выявлено более 5 тонн черной икры неизвестного происхождения - почти 6% от официального производства", - заявил РИА Новости Зверев. Глава ВАРПЭ напомнил, что с 1 октября 2025 года в России начал работать разрешительный режим, в рамках которого на кассах магазинов блокируют икру с выявленными нарушениями в маркировке. "За первые два месяца блокировано 113 тысяч попыток продажи черной и красной икры с разными нарушениями и признаками контрафакта", - сказал Зверев. "Основной объем - это красная икра, заблокировано почти 105 тысяч попыток ее продажи. Причем в 54% случаев - подозрение на контрафакт, 16% - нарушения в работе производителей и 15% - "просрочка". Это очень большой объем, он сопоставим с объемом легальной икры, которая была реализована без нарушений", - добавил он. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 22 декабря в 11.00.
02:47 21.12.2025 (обновлено: 03:56 21.12.2025)
 
В России выявили более пяти тонн черной икры с признаками фальсификата

РИА Новости: в России выявили свыше пяти тонн черной икры с признаками фальсификата

МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Благодаря маркировке в России за год выявили свыше 5 тонн черной икры с признаками фальсификата, или 6% от официального производства деликатеса в стране, сообщил в интервью РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман Зверев.
"В России в год производится немногим более 80 тонн черной икры. С сентября 2024 по ноябрь 2025 года благодаря обязательной цифровой маркировке выявлено более 5 тонн черной икры неизвестного происхождения - почти 6% от официального производства", - заявил РИА Новости Зверев.
Глава ВАРПЭ напомнил, что с 1 октября 2025 года в России начал работать разрешительный режим, в рамках которого на кассах магазинов блокируют икру с выявленными нарушениями в маркировке.
"За первые два месяца блокировано 113 тысяч попыток продажи черной и красной икры с разными нарушениями и признаками контрафакта", - сказал Зверев.
"Основной объем - это красная икра, заблокировано почти 105 тысяч попыток ее продажи. Причем в 54% случаев - подозрение на контрафакт, 16% - нарушения в работе производителей и 15% - "просрочка". Это очень большой объем, он сопоставим с объемом легальной икры, которая была реализована без нарушений", - добавил он.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 22 декабря в 11.00.
 
Заголовок открываемого материала