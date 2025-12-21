https://1prime.ru/20251221/rossija-865761083.html

Россия и Африка отметили положительную динамику товарооборота

КАИР, 21 дек - ПРАЙМ. Торговый оборот между РФ и Африкой демонстрирует положительную динамику, несмотря на наложенные односторонние ограничения, необходимо содействовать работе российских и африканских компаний, говорится в совместном заявлении по итогам второй министерской конференции форума партнерства "Россия - Африка". "Мы признаем положительную динамику товарооборота между РФ и странами Африки, несмотря на наложенные односторонние ограничения. Учитывая экономические и торговые возможности взаимодействия между Россией и Африкой, мы подтверждаем нашу общую приверженность заметному расширению и диверсификации этого взаимодействия", - следует из заявления. Также отмечается необходимость создания благоприятных условий для деятельности российских и африканских компаний. "Мы подчеркиваем необходимость разработать механизмы, необходимые для содействия участию российских и африканских компаний в рамках устойчивого партнерства, которое укрепит всеобъемлющий рост и создаст рабочие места", - подчеркивается в заявлении. Вторая министерская конференция форума партнерства "Россия-Африка" проходит с 19 по 20 декабря в Каире. Министерство иностранных дел Египта сообщало, что участие в мероприятии примут более 50 стран Африки. Со стороны России в нем принимает участие глава МИД Сергей Лавров. Новый диалоговый формат, Форум партнерства "Россия-Африка", был создан в 2019 году. В его рамках состоялись два саммита – в Сочи в 2019 году и в Санкт-Петербурге в 2023 году, а также первая министерская конференция в ноябре 2024 года.

2025

россия, бизнес, африка, рф, каир, сергей лавров, мид