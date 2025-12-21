https://1prime.ru/20251221/rossija-865761083.html
Россия и Африка отметили положительную динамику товарооборота
Россия и Африка отметили положительную динамику товарооборота - 21.12.2025, ПРАЙМ
Россия и Африка отметили положительную динамику товарооборота
Торговый оборот между РФ и Африкой демонстрирует положительную динамику, несмотря на наложенные односторонние ограничения, необходимо содействовать работе... | 21.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-21T02:53+0300
2025-12-21T02:53+0300
2025-12-21T02:53+0300
россия
экономика
бизнес
африка
рф
каир
сергей лавров
мид
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865761083.jpg?1766274787
КАИР, 21 дек - ПРАЙМ. Торговый оборот между РФ и Африкой демонстрирует положительную динамику, несмотря на наложенные односторонние ограничения, необходимо содействовать работе российских и африканских компаний, говорится в совместном заявлении по итогам второй министерской конференции форума партнерства "Россия - Африка".
"Мы признаем положительную динамику товарооборота между РФ и странами Африки, несмотря на наложенные односторонние ограничения. Учитывая экономические и торговые возможности взаимодействия между Россией и Африкой, мы подтверждаем нашу общую приверженность заметному расширению и диверсификации этого взаимодействия", - следует из заявления.
Также отмечается необходимость создания благоприятных условий для деятельности российских и африканских компаний.
"Мы подчеркиваем необходимость разработать механизмы, необходимые для содействия участию российских и африканских компаний в рамках устойчивого партнерства, которое укрепит всеобъемлющий рост и создаст рабочие места", - подчеркивается в заявлении.
Вторая министерская конференция форума партнерства "Россия-Африка" проходит с 19 по 20 декабря в Каире. Министерство иностранных дел Египта сообщало, что участие в мероприятии примут более 50 стран Африки. Со стороны России в нем принимает участие глава МИД Сергей Лавров.
Новый диалоговый формат, Форум партнерства "Россия-Африка", был создан в 2019 году. В его рамках состоялись два саммита – в Сочи в 2019 году и в Санкт-Петербурге в 2023 году, а также первая министерская конференция в ноябре 2024 года.
африка
рф
каир
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бизнес, африка, рф, каир, сергей лавров, мид
РОССИЯ, Экономика, Бизнес, АФРИКА, РФ, Каир, Сергей Лавров, МИД
Россия и Африка отметили положительную динамику товарооборота
"Россия-Африка": торговый оборот между Россией и Африкой показывает положительную динамику
КАИР, 21 дек - ПРАЙМ. Торговый оборот между РФ и Африкой демонстрирует положительную динамику, несмотря на наложенные односторонние ограничения, необходимо содействовать работе российских и африканских компаний, говорится в совместном заявлении по итогам второй министерской конференции форума партнерства "Россия - Африка".
"Мы признаем положительную динамику товарооборота между РФ и странами Африки, несмотря на наложенные односторонние ограничения. Учитывая экономические и торговые возможности взаимодействия между Россией и Африкой, мы подтверждаем нашу общую приверженность заметному расширению и диверсификации этого взаимодействия", - следует из заявления.
Также отмечается необходимость создания благоприятных условий для деятельности российских и африканских компаний.
"Мы подчеркиваем необходимость разработать механизмы, необходимые для содействия участию российских и африканских компаний в рамках устойчивого партнерства, которое укрепит всеобъемлющий рост и создаст рабочие места", - подчеркивается в заявлении.
Вторая министерская конференция форума партнерства "Россия-Африка" проходит с 19 по 20 декабря в Каире. Министерство иностранных дел Египта сообщало, что участие в мероприятии примут более 50 стран Африки. Со стороны России в нем принимает участие глава МИД Сергей Лавров.
Новый диалоговый формат, Форум партнерства "Россия-Африка", был создан в 2019 году. В его рамках состоялись два саммита – в Сочи в 2019 году и в Санкт-Петербурге в 2023 году, а также первая министерская конференция в ноябре 2024 года.