Россия и Африка намерены содействовать развитию инвестпроектов
Россия и Африка намерены содействовать развитию инвестпроектов - 21.12.2025, ПРАЙМ
Россия и Африка намерены содействовать развитию инвестпроектов
21.12.2025
КАИР, 21 дек – ПРАЙМ. РФ и Африка намерены содействовать развитию инвестпроектов и расширить деятельность российских компаний в странах континента в различных областях, в том числе в сферах транспортной инфраструктуры и нефтегазовых технологий, говорится в совместном заявлении по итогам второй министерской конференции форума партнерства "Россия - Африка".
"Мы намерены продолжать работу над развитием совместных инвестиционных проектов, нацеленных на поддержку социального и экономического развития наших стран. Мы подтверждаем важность расширения участия российских компаний в Африке", - следует из заявления.
Отмечается, что совместное сотрудничество между Россией и Африкой направлено на создание и укрепление промышленного и производственного потенциала стран континента.
"Прежде всего в сферах транспортной инфраструктуры и логистических услуг, транспортной инженерии, энергетики и возобновляемых источников энергии, а также в области нефтегазовых технологий, отрасли удобрений, металлургии, цифровизации, а также фармацевтики", - подчеркивается в заявлении.
Вторая министерская конференция форума партнерства "Россия-Африка" прошла 19-20 декабря в Каире. Министерство иностранных дел Египта сообщало, что участие в мероприятии примут более 50 стран Африки. Со стороны России в нем принял участие глава МИД Сергей Лавров.
Новый диалоговый формат, Форум партнерства "Россия - Африка", был создан в 2019 году. В его рамках состоялись два саммита – в Сочи в 2019 году и в Санкт-Петербурге в 2023 году, а также первая министерская конференция в ноябре 2024 года.
