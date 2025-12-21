https://1prime.ru/20251221/rossija-865762134.html
Россия за 11 месяцев нарастила поставки водки в Китай в 1,7 раза
Россия за 11 месяцев нарастила поставки водки в Китай в 1,7 раза - 21.12.2025, ПРАЙМ
Россия за 11 месяцев нарастила поставки водки в Китай в 1,7 раза
Россия за 11 месяцев нарастила поставки водки в Китай в 1,7 раза и обогнала США, Великобританию и Францию, следует из анализа РИА Новости данных китайской... | 21.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-21T05:38+0300
2025-12-21T05:38+0300
2025-12-21T05:53+0300
экономика
россия
мировая экономика
китай
сша
франция
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865762134.jpg?1766285612
МОСКВА, 21 дек – ПРАЙМ. Россия за 11 месяцев нарастила поставки водки в Китай в 1,7 раза и обогнала США, Великобританию и Францию, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни. Всего за одиннадцать месяцев Китай ввез водки из России на 2,1 миллиона долларов, при этом годом ранее за аналогичный период импорт составил 1,2 миллиона. При этом в конце осени импорт составил 134,6 тысячи долларов, что в 1,6 раза больше уровня месяцем ранее. Это стало максимальным значением с мая, когда импорт составил 330,8 тысячи долларов. В результате по итогам 11 месяцев российские компании стали третьими основными экспортерами водки на китайский рынок. Больше поставляли только Швеция (15,2 миллиона долларов) и Индонезия (2,2 миллиона). Опережавшие Россию в прошлом году Франция, США и Британия сейчас занимают пятое, седьмое и восьмое места соответственно.
китай
сша
франция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, китай, сша, франция
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, КИТАЙ, США, ФРАНЦИЯ
Россия за 11 месяцев нарастила поставки водки в Китай в 1,7 раза
РИА Новости: Россия обогнала США, Великобританию и Францию по поставкам водки в Китай
МОСКВА, 21 дек – ПРАЙМ. Россия за 11 месяцев нарастила поставки водки в Китай в 1,7 раза и обогнала США, Великобританию и Францию, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни.
Всего за одиннадцать месяцев Китай ввез водки из России на 2,1 миллиона долларов, при этом годом ранее за аналогичный период импорт составил 1,2 миллиона.
При этом в конце осени импорт составил 134,6 тысячи долларов, что в 1,6 раза больше уровня месяцем ранее. Это стало максимальным значением с мая, когда импорт составил 330,8 тысячи долларов.
В результате по итогам 11 месяцев российские компании стали третьими основными экспортерами водки на китайский рынок. Больше поставляли только Швеция (15,2 миллиона долларов) и Индонезия (2,2 миллиона).
Опережавшие Россию в прошлом году Франция, США и Британия сейчас занимают пятое, седьмое и восьмое места соответственно.