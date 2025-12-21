https://1prime.ru/20251221/rossiya-865768390.html
В России заработают законы по поддержке участников СВО на следующей неделе
В России заработают законы по поддержке участников СВО на следующей неделе
МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. В России на следующей неделе заработает ряд законов по поддержке участников СВО, их родных и близких, в том числе норма о праве бойцов СВО на получение второго бесплатного среднего профобразования, сообщается на сайте Госдумы. "На следующей неделе заработает ряд законов по поддержке участников специальной военной операции, их родных и близких", - говорится в сообщении. Уточняется, что с 26 декабря вступают в силу изменения в федеральный закон "Об образовании в РФ", в соответствии с которыми участники СВО после возвращения с фронта смогут бесплатно получить второе среднее профобразование. Кроме того, с 26 декабря начнут действовать нормы о продлении льгот для совершеннолетних детей участников СВО после окончания школы до 1 сентября. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, совершенствование правового поля, направленного на обеспечение нужд СВО, солдат, офицеров и их семей, является приоритетом в работе палаты парламента. Он напомнил, что в этом направлении с 2022 года депутатами принято 154 закона.
