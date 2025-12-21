https://1prime.ru/20251221/rossiya-865768390.html

В России заработают законы по поддержке участников СВО на следующей неделе

В России заработают законы по поддержке участников СВО на следующей неделе - 21.12.2025, ПРАЙМ

В России заработают законы по поддержке участников СВО на следующей неделе

В России на следующей неделе заработает ряд законов по поддержке участников СВО, их родных и близких, в том числе норма о праве бойцов СВО на получение второго... | 21.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-21T12:25+0300

2025-12-21T12:25+0300

2025-12-21T12:25+0300

общество

бизнес

вячеслав володин

госдума

https://cdnn.1prime.ru/img/84016/89/840168961_0:102:3279:1946_1920x0_80_0_0_66fc9d887ae74ce8ae316bfad5dd89ab.jpg

МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. В России на следующей неделе заработает ряд законов по поддержке участников СВО, их родных и близких, в том числе норма о праве бойцов СВО на получение второго бесплатного среднего профобразования, сообщается на сайте Госдумы. "На следующей неделе заработает ряд законов по поддержке участников специальной военной операции, их родных и близких", - говорится в сообщении. Уточняется, что с 26 декабря вступают в силу изменения в федеральный закон "Об образовании в РФ", в соответствии с которыми участники СВО после возвращения с фронта смогут бесплатно получить второе среднее профобразование. Кроме того, с 26 декабря начнут действовать нормы о продлении льгот для совершеннолетних детей участников СВО после окончания школы до 1 сентября. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, совершенствование правового поля, направленного на обеспечение нужд СВО, солдат, офицеров и их семей, является приоритетом в работе палаты парламента. Он напомнил, что в этом направлении с 2022 года депутатами принято 154 закона.

https://1prime.ru/20251127/proekt-864988521.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , бизнес, вячеслав володин, госдума