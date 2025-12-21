Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
21.12.2025
В России заработают законы по поддержке участников СВО на следующей неделе
В России заработают законы по поддержке участников СВО на следующей неделе - 21.12.2025, ПРАЙМ
В России заработают законы по поддержке участников СВО на следующей неделе
В России на следующей неделе заработает ряд законов по поддержке участников СВО, их родных и близких, в том числе норма о праве бойцов СВО на получение второго... | 21.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-21T12:25+0300
2025-12-21T12:25+0300
общество
бизнес
вячеслав володин
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/84016/89/840168961_0:102:3279:1946_1920x0_80_0_0_66fc9d887ae74ce8ae316bfad5dd89ab.jpg
МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. В России на следующей неделе заработает ряд законов по поддержке участников СВО, их родных и близких, в том числе норма о праве бойцов СВО на получение второго бесплатного среднего профобразования, сообщается на сайте Госдумы. "На следующей неделе заработает ряд законов по поддержке участников специальной военной операции, их родных и близких", - говорится в сообщении. Уточняется, что с 26 декабря вступают в силу изменения в федеральный закон "Об образовании в РФ", в соответствии с которыми участники СВО после возвращения с фронта смогут бесплатно получить второе среднее профобразование. Кроме того, с 26 декабря начнут действовать нормы о продлении льгот для совершеннолетних детей участников СВО после окончания школы до 1 сентября. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, совершенствование правового поля, направленного на обеспечение нужд СВО, солдат, офицеров и их семей, является приоритетом в работе палаты парламента. Он напомнил, что в этом направлении с 2022 года депутатами принято 154 закона.
общество, бизнес, вячеслав володин, госдума
Общество , Бизнес, Вячеслав Володин, Госдума
12:25 21.12.2025
 
В России заработают законы по поддержке участников СВО на следующей неделе

На следующей неделе в России заработает несколько законов по поддержке участников СВО

МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. В России на следующей неделе заработает ряд законов по поддержке участников СВО, их родных и близких, в том числе норма о праве бойцов СВО на получение второго бесплатного среднего профобразования, сообщается на сайте Госдумы.
"На следующей неделе заработает ряд законов по поддержке участников специальной военной операции, их родных и близких", - говорится в сообщении.
Уточняется, что с 26 декабря вступают в силу изменения в федеральный закон "Об образовании в РФ", в соответствии с которыми участники СВО после возвращения с фронта смогут бесплатно получить второе среднее профобразование.
Кроме того, с 26 декабря начнут действовать нормы о продлении льгот для совершеннолетних детей участников СВО после окончания школы до 1 сентября.
По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, совершенствование правового поля, направленного на обеспечение нужд СВО, солдат, офицеров и их семей, является приоритетом в работе палаты парламента.
Он напомнил, что в этом направлении с 2022 года депутатами принято 154 закона.
Общество Бизнес Вячеслав Володин Госдума
 
 
