Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рейс из Парижа в Аяччо совершил аварийную посадку в Лионе - 21.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251221/samolet-865772844.html
Рейс из Парижа в Аяччо совершил аварийную посадку в Лионе
Рейс из Парижа в Аяччо совершил аварийную посадку в Лионе - 21.12.2025, ПРАЙМ
Рейс из Парижа в Аяччо совершил аварийную посадку в Лионе
Самолет, летевший из Парижа в город Аяччо на Корсике, вынужден был совершить аварийную посадку из-за технической неисправности в Лионе, пассажиры при этом... | 21.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-21T16:20+0300
2025-12-21T16:20+0300
бизнес
air france
франция
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/15/865772317_0:27:512:315_1920x0_80_0_0_8616c080a18783ec8de8c7744cacac7b.jpg
МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Самолет, летевший из Парижа в город Аяччо на Корсике, вынужден был совершить аварийную посадку из-за технической неисправности в Лионе, пассажиры при этом утверждают, что видели, как горело крыло воздушного судна, сообщает радиостанция RTL. "Рейс Air France (из Парижа в Аяччо - ред.) изменил маршрут и экстренно сел в Лионе в субботу 20 декабря из-за технической неисправности. Примерно в 18.00 (20.00 мск - ред.) пассажиры услышали глухой шум... Некоторые из них через иллюминатор увидели горящее крыло самолета", - сообщает радиостанция в воскресенье. Как отмечается, авиакомпания в своем заявлении упомянула лишь "техническую неисправность", не сообщив дополнительных подробностей.
https://1prime.ru/20251214/samolet-865534390.html
франция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/15/865772317_28:0:484:342_1920x0_80_0_0_9bcc697871bf16db5851eb882aa03660.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, air france, франция
Бизнес, Air France, ФРАНЦИЯ
16:20 21.12.2025
 
Рейс из Парижа в Аяччо совершил аварийную посадку в Лионе

Рейс из Парижа в Аяччо экстренно сел в Лионе из-за технической неисправности

© РИА НовостиСамолет
Самолет - ПРАЙМ, 1920, 21.12.2025
Самолет. Архивное фото
© РИА Новости
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Самолет, летевший из Парижа в город Аяччо на Корсике, вынужден был совершить аварийную посадку из-за технической неисправности в Лионе, пассажиры при этом утверждают, что видели, как горело крыло воздушного судна, сообщает радиостанция RTL.
"Рейс Air France (из Парижа в Аяччо - ред.) изменил маршрут и экстренно сел в Лионе в субботу 20 декабря из-за технической неисправности. Примерно в 18.00 (20.00 мск - ред.) пассажиры услышали глухой шум... Некоторые из них через иллюминатор увидели горящее крыло самолета", - сообщает радиостанция в воскресенье.
Как отмечается, авиакомпания в своем заявлении упомянула лишь "техническую неисправность", не сообщив дополнительных подробностей.
Самолет - ПРАЙМ, 1920, 14.12.2025
Рейс из Москвы в Пхукет сел в Самаре из-за плохого самочувствия пассажира
14 декабря, 17:35
 
БизнесAir FranceФРАНЦИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала