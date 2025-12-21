Рейс из Парижа в Аяччо совершил аварийную посадку в Лионе

https://1prime.ru/20251221/samolet-865772844.html

МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Самолет, летевший из Парижа в город Аяччо на Корсике, вынужден был совершить аварийную посадку из-за технической неисправности в Лионе, пассажиры при этом утверждают, что видели, как горело крыло воздушного судна, сообщает радиостанция RTL. "Рейс Air France (из Парижа в Аяччо - ред.) изменил маршрут и экстренно сел в Лионе в субботу 20 декабря из-за технической неисправности. Примерно в 18.00 (20.00 мск - ред.) пассажиры услышали глухой шум... Некоторые из них через иллюминатор увидели горящее крыло самолета", - сообщает радиостанция в воскресенье. Как отмечается, авиакомпания в своем заявлении упомянула лишь "техническую неисправность", не сообщив дополнительных подробностей.

