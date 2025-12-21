Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Депутат Рады забил тревогу из-за решения ЕС по Украине
Депутат Рады забил тревогу из-за решения ЕС по Украине
Депутат Рады забил тревогу из-за решения ЕС по Украине - 21.12.2025, ПРАЙМ
Депутат Рады забил тревогу из-за решения ЕС по Украине
Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук заявил в Telegram-канале, что предоставленный Евросоюзом кредит не сможет изменить ситуацию на Украине, учитывая уровень... | 21.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-21T23:10+0300
2025-12-21T23:10+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/26/842192641_0:126:2400:1476_1920x0_80_0_0_2e8ab0a4b36d90dcdb1863ac4578a423.jpg
МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук заявил в Telegram-канале, что предоставленный Евросоюзом кредит не сможет изменить ситуацию на Украине, учитывая уровень коррупции во власти Владимира Зеленского и его окружения."Мы уже наблюдаем постепенный обвал фронта на большинстве направлений и устойчиво негативную, по сути необратимую, динамику в социально-экономических и гражданских вопросах", — отметил парламентарий.Дмитрук подчеркнул, что предоставление финансовых средств Киеву в нынешних условиях не окажет заметного эффекта, так как управление ими будет неэффективным."Здесь я бы использовал точный термин: "как в бездонную яму", — заключил он.В пятницу глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Евросоюз предоставит Украине кредит, основанный на бюджете ЕС и потенциально подлежащий возмещению за счет российских активов, заморозку которых в Москве уже неоднократно называли грабежом.Как заявлял премьер Бельгии Барт де Вевер, все страны ЕС осознали, что конфискация российских средств несет финансовые и юридические риски, которыми трудно управлять.
23:10 21.12.2025
 
Депутат Рады забил тревогу из-за решения ЕС по Украине

Дмитрук: кредит ЕС для Киева не улучшит ситуацию на Украине

Флаг Украины
Флаг Украины. Архивное фото
МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук заявил в Telegram-канале, что предоставленный Евросоюзом кредит не сможет изменить ситуацию на Украине, учитывая уровень коррупции во власти Владимира Зеленского и его окружения.
"Мы уже наблюдаем постепенный обвал фронта на большинстве направлений и устойчиво негативную, по сути необратимую, динамику в социально-экономических и гражданских вопросах", — отметил парламентарий.
На Западе обратили внимание на важный сигнал во время речи Путина
Вчера, 23:08
Дмитрук подчеркнул, что предоставление финансовых средств Киеву в нынешних условиях не окажет заметного эффекта, так как управление ими будет неэффективным.
"Здесь я бы использовал точный термин: "как в бездонную яму", — заключил он.
В пятницу глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Евросоюз предоставит Украине кредит, основанный на бюджете ЕС и потенциально подлежащий возмещению за счет российских активов, заморозку которых в Москве уже неоднократно называли грабежом.
Как заявлял премьер Бельгии Барт де Вевер, все страны ЕС осознали, что конфискация российских средств несет финансовые и юридические риски, которыми трудно управлять.
Зеленский анонсировал новые санкции со стороны Украины
Вчера, 22:58
 
УКРАИНА Владимир Зеленский Рада ЕС Евросовет Киев МОСКВА В мире
 
 
