2025-12-21T23:10+0300
МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук заявил в Telegram-канале, что предоставленный Евросоюзом кредит не сможет изменить ситуацию на Украине, учитывая уровень коррупции во власти Владимира Зеленского и его окружения."Мы уже наблюдаем постепенный обвал фронта на большинстве направлений и устойчиво негативную, по сути необратимую, динамику в социально-экономических и гражданских вопросах", — отметил парламентарий.Дмитрук подчеркнул, что предоставление финансовых средств Киеву в нынешних условиях не окажет заметного эффекта, так как управление ими будет неэффективным."Здесь я бы использовал точный термин: "как в бездонную яму", — заключил он.В пятницу глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Евросоюз предоставит Украине кредит, основанный на бюджете ЕС и потенциально подлежащий возмещению за счет российских активов, заморозку которых в Москве уже неоднократно называли грабежом.Как заявлял премьер Бельгии Барт де Вевер, все страны ЕС осознали, что конфискация российских средств несет финансовые и юридические риски, которыми трудно управлять.
