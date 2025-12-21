Слуцкий призвал Роструд поддержать идею о сокращении рабочего дня

https://1prime.ru/20251221/slutskij-865762480.html

МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий призвал Роструд поддержать инициативу фракции ЛДПР в Госдуме по установлению сокращенного рабочего дня для родителей, имеющих несовершеннолетних детей. Соответствующее обращение в адрес главы Роструда Михаила Иванкова имеется в распоряжении РИА Новости. Как подчеркнул лидер партии, ЛДПР уделяет отдельное внимание вопросу трудовых гарантий для родителей с детьми как одному из приоритетных аспектов в современном обеспечении благополучия семей. "Учитывая социальную значимость вопроса и направленность государственной политики на решение демографических вопросов, прошу вас концептуально поддержать предложение фракции ЛДПР в Государственной Думе по установлению сокращенного рабочего дня/недели родителям, имеющим несовершеннолетних детей, для возможности дальнейшей проработки конкретизированного механизма реализации инициативы на законодательном уровне", - сказано в документе. Слуцкий отметил, что данная мера позволит создать баланс между осуществлением профессиональной деятельности и воспитанием детей, выполнением домашних обязанностей, а также реализацией досуга с детьми. "Рассчитываю на дальнейшее плодотворное сотрудничество при реализации общественно значимых задач в интересах граждан России", - заключается в документе. Восьмого декабря депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе со Слуцким направили на заключение в правительство РФ законопроект, которым предлагается закрепить в Трудовом кодексе РФ право родителей на сокращенную продолжительность рабочей недели - до 39 часов - с сохранением заработной платы. Согласно действующему трудовому законодательству, в России рабочая неделя составляет не более 40 часов в неделю с выходными в субботу и воскресенье.

