СМИ: фонд Миндича купил 77 квартир в Киеве со скидкой более 60 процентов

Инвестиционный фонд "Генезис" украинского бизнесмена и соратника Владимира Зеленского, фигуранта громкого дела о коррупции на Украине Тимура Миндича в 2022 году
2025-12-21T13:13+0300
2025-12-21T13:13+0300
МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Инвестиционный фонд "Генезис" украинского бизнесмена и соратника Владимира Зеленского, фигуранта громкого дела о коррупции на Украине Тимура Миндича в 2022 году приобрел 77 квартир в жилом комплексе бизнес-класса Riverdale в Киеве со скидкой более 60%, сообщает украинское издание "Экономическая правда" со ссылкой на собственное расследование. Депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ перечень террористов и экстремистов, заочно осужден в России) 19 декабря сообщил, что служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело в отношении Миндича по статье о государственной измене. "По минимальной цене 48 тысяч гривен (1135 долларов - ред.) в январе 2022 года фонд Миндича ("Генезис" - ред) должен был заплатить за 77 квартир минимум 235 миллионов гривен (2 миллиона долларов - ред.) вместо 88,4 миллиона (5,6 миллионов долларов - ред.) ... Скидка в размере свыше 60% от рыночной цены является слишком высокой даже для "пакетных" инвесторов на этапе начала строительства ЖК", - говорится в статье, опубликованной на сайте "Экономической правды". В статье также сказано, что "Генезисом" Миндич начал владеть с октября 2021 года. Издание также добавило, что киевский рынок недвижимости до 2022 года был надежным и понятным местом вложения средств сомнительного происхождения. НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и бывшего тогда министром юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину. Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк. НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
https://1prime.ru/20251119/ukraina-864696785.html
https://1prime.ru/20251119/mindich-864689737.html
13:13 21.12.2025
 
© РИА НовостиПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - ПРАЙМ, 1920, 21.12.2025
Площадь Независимости в Киеве . Архивное фото
© РИА Новости
Наручники
В НАБУ заявили, что Миндич не был главным бенефициаром коррупционных схем
19 ноября, 09:30
 
