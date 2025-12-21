https://1prime.ru/20251221/sng-865760516.html
Неформальная встреча лидеров стран СНГ
МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Традиционная неформальная встреча лидеров стран СНГ состоится 21-22 декабря в Санкт-Петербурге.
Содружество Независимых Государств (СНГ) – региональная межгосударственная организация, включившая часть бывших республик СССР. СНГ образовано 8 декабря 1991 года руководителями Белоруссии, Российской Федерации и Украины, подписавшими Соглашение о его создании.
21 декабря 1991 года в Алма-Ате (Казахстан) руководители 11 из 15 бывших союзных республик (кроме Литвы, Латвии, Эстонии и Грузии) подписали Протокол к Соглашению о создании СНГ от 8 декабря, согласно которому Азербайджан, Армения, Молдавия, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Туркмения и Таджикистан присоединились к Содружеству Независимых Государств в качестве его учредителей на равноправных началах. В тот же день руководители 11 государств подписали также Алма-Атинскую Декларацию, в которой были подтверждены основные цели и принципы СНГ.
22 января 1993 года в Минске на саммите СНГ был принят Устав Содружества. Его не подписали Украина и Туркмения, которые тем самым де-юре не являются государствами – членами СНГ, а могут быть отнесены только к государствам – учредителям и государствам – участникам Содружества. Туркмения с 2005 года участвует в Содружестве в качестве "ассоциированного члена".
24 сентября 1993 года главами государств Содружества был подписан Договор о создании Экономического союза для формирования общего экономического пространства, основанного на свободном перемещении товаров, услуг, рабочей силы, капиталов; выработки согласованной денежно-кредитной, налоговой, ценовой, таможенной, внешнеэкономической политики; сближения методов регулирования хозяйственной деятельности, создания благоприятных условий для развития прямых производственных связей.
Из республик бывшего СССР в СНГ не вошли Латвия, Литва, Эстония. В декабре 1993 года к Содружеству присоединилась Грузия. 12 августа 2008 года президент Грузии Михаил Саакашвили заявил о выходе страны из СНГ. Парламент Грузии 14 августа 2008 года принял постановление о прекращении действия в отношении Грузии "Соглашения о создании Содружества Независимых Государств" от 8 декабря 1991 года, "Решения Совета глав государств СНГ о принятии Устава Содружества Независимых Государств" от 22 января 1993 года и "Договора о создании Экономического союза" от 24 сентября 1993 года. 18 августа 2009 года завершилась формальная процедура выхода Грузии из СНГ.
В мае 2014 года Украина отозвала своих представителей с квотных должностей в Исполнительном комитете СНГ. В мае 2018 года – заявила о прекращении участия страны в работе уставных органов Содружества и закрытии ее постоянного представительства при СНГ в Минске. В июне 2022 года председатель исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев заявил, что Украина де-юре не вышла из состава СНГ, однако де-факто свернула участие в деятельности Содружества.
Молдавия с 2022 года игнорирует заседания СНГ. Экс-президент Молдавии, лидер социалистов Игорь Додон сообщал, что на данный момент Молдавией уже расторгнуто 64 соглашения в рамках СНГ из 255, заключенных республикой в рамках СНГ.
Согласно Уставу, государства-члены СНГ суверенны и равны и являются самостоятельными и равноправными субъектами международного права.
Уставные цели и направления деятельности СНГ:
– осуществление сотрудничества в политической, экономической, экологической, гуманитарной, культурной и иных областях;
– всестороннее и сбалансированное экономическое и социальное развитие государств-членов в рамках общего экономического пространства, межгосударственная кооперация и интеграция;
– обеспечение прав и основных свобод человека в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и документами ОБСЕ;
– сотрудничество между государствами-членами в обеспечении международного мира и безопасности, осуществление эффективных мер по сокращению вооружений и военных расходов, ликвидации ядерного и других видов оружия массового уничтожения, достижению всеобщего и полного разоружения;
– содействие гражданам государств-членов в свободном общении, контактах и передвижении в Содружестве;
– взаимная правовая помощь и сотрудничество в других сферах правовых отношений;
– мирное разрешение споров и конфликтов между государствами Содружества.
Совместная работа в рамках СНГ осуществляется через уставные органы: Совет глав государств (СГГ), Совет глав правительств (СГП), Совет министров иностранных дел (СМИД), Совет министров обороны (СМО), Совет командующих Пограничными войсками (СКПВ), Экономический суд, Межпарламентскую ассамблею (МПА), а также через систему органов отраслевого сотрудничества. Создана сеть базовых организаций, занимающихся главным образом подготовкой и повышением квалификации кадров в различных отраслях.
Принятие решений в СНГ осуществляется на основании консенсуса, при этом государства-участники самостоятельно определяют степень своей вовлеченности в те или иные области сотрудничества.
Единым постоянно действующим исполнительным, административным и координирующим органом СНГ является Исполнительный комитет со штаб-квартирой в Минске и отделением в Москве. Генеральный секретарь СНГ утверждается Советом глав государств Содружества на трехлетний срок. В настоящее время эту должность занимает Сергей Лебедев. Решением Совета глав государств СНГ от 10 октября 2025 года его полномочия продлены на очередной трехлетний период.
В октябре 2008 года было принято положение о национальных координаторах государств-участников СНГ, подписанное всеми странами Содружества кроме Азербайджана, Туркмении и Украины. Распоряжением президента Российской Федерации Владимира Путина от 30 марта 2020 года национальным координатором России по делам СНГ назначен заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук.
В октябре 2008 года также было утверждено Положение о председательстве в СНГ, в котором зафиксирован принцип сквозного председательства государств-участников в течение года в Совете глав государств, Совете глав правительств, Совете министров иностранных дел, Экономическом совете, Комиссии по экономическим вопросам и Совете постоянных полномочных представителей государств-участников СНГ при уставных и других органах Содружества на основании ротации в порядке русского алфавита названий стран.
С 1 января 2025 года председателем в Содружестве является Таджикистан, сопредседателями – Россия и Туркмения. В 2026 году председательство в Содружестве Независимых Государств переходит к Туркмении, а сопредседателями станут Таджикистан и Узбекистан.
В СНГ действуют органы отраслевого сотрудничества в сферах экономики и социального развития, гуманитарного сотрудничества, борьбы с преступностью и терроризмом и в других областях. Создана сеть (108 по состоянию на декабрь 2025 года) базовых организаций стран СНГ, занимающихся главным образом подготовкой и повышением квалификации кадров в различных отраслях.
С 2000 года в СНГ существует практика определения тематических годов. 2025 года в СНГ был объявлен Годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне – Годом Мира и Единства в борьбе с нацизмом, 2026 годом – Годом охраны здоровья, 2027 год – Годом правового просвещения.
В Содружестве успешно реализуются межгосударственные программы "Культурная столица Содружества" (в 2025 году – Лачин (Азербайджан), в 2026 году – Мегри (Армения), в 2027 году – Молодечно (Белоруссия) и "Спортивная столица Содружества" (в 2025 году – Гянджа (Азербайджан), в 2026 году – Алма-Ата (Казахстан), а также Международный проект "Молодежная столица СНГ" (в 2025 году – Габала (Азербайджан), в 2026 году – Капан (Армения).
Большое значение в рамках СНГ придается выработке единых позиций государств – участников по актуальным мировым проблемам. Эффективным инструментом в этой области является принятие и распространение в ООН и других международных организациях совместных заявлений глав государств и министров иностранных дел стран Содружества.
С марта 1994 года СНГ имеет статус наблюдателя при Генеральной Ассамблее ООН. Аналогичный статус предоставлен Содружеству в ЮНКТАД (Конференция ООН по торговле и развитию).
Исполком СНГ поддерживает отношения с исполнительными структурами более 20 международных организаций, с 15 из которых заключены соглашения о сотрудничестве (Управление ООН по наркотикам и преступности, Отделение ООН в Женеве, секретариаты ЮНКТАД, Европейская экономическая комиссия ООН, ЮНЭЙДС (Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИД), ОДКБ, ШОС, Генсекретариат Латиноамериканской ассоциации интеграции, Администрация МОМ (Международная организация по миграции), Евразийская экономическая комиссия и др.).
