https://1prime.ru/20251221/sobyanin-865766532.html
Собянин утвердил проект планировки участка трассы Минское шоссе - Троицк
Собянин утвердил проект планировки участка трассы Минское шоссе - Троицк - 21.12.2025, ПРАЙМ
Собянин утвердил проект планировки участка трассы Минское шоссе - Троицк
В Москве утвердили проект планировки участка трассы Минское шоссе - Троицк - Андреевское - Варшавское шоссе, который пройдет от улицы Харлампиева в поселке... | 21.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-21T10:15+0300
2025-12-21T10:15+0300
2025-12-21T10:15+0300
бизнес
россия
москва
сергей собянин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0f/865555637_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_876966d85e57d4b6057eda774a0c42a8.jpg
МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. В Москве утвердили проект планировки участка трассы Минское шоссе - Троицк - Андреевское - Варшавское шоссе, который пройдет от улицы Харлампиева в поселке Марьино до Калужского шоссе, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "Утвердили проект планировки участка трассы Минское шоссе - Троицк - Андреевское - Варшавское шоссе. Он пройдет от улицы Харлампиева в поселке Марьино до Калужского шоссе", - написал Собянин на платформе Max.По его словам, протяженность участка составит около шести километров, дорога будет рассчитана на три полосы движения по основному ходу. В рамках проекта планируется строительство двух путепроводов и моста через реку Десну, а также устройство лестничных сходов к набережной. Собянин отметил, что также предусмотрена реконструкция участка Нововатутинского проспекта, строительство съездов и заездов с новой магистрали, а также элементов транспортной развязки на пересечении с проектируемой магистралью Мамыри - Пенино - Шарапово. Как подчеркнул мэр, реализация проекта улучшит транспортное обслуживание жителей районов Троицк и Филимонковский и обеспечит удобный подъезд к будущей станции "Кедровая" Троицкой линии метро. В перспективе участок станет частью новой поперечной магистрали в ТиНАО, завершить строительство которой планируется в 2029 году.
https://1prime.ru/20250921/sobyanin--862587168.html
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0f/865555637_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_6aba8c81de95774e9fb9c49aab55eac6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, москва, сергей собянин
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Сергей Собянин
Собянин утвердил проект планировки участка трассы Минское шоссе - Троицк
Мэр Сергей Собянин утвердил проект участка трассы Минское шоссе - Троицк