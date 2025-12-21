Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В аэропорту Сочи выявили нарушения при задержках рейсов - 21.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251221/sochi-865772160.html
В аэропорту Сочи выявили нарушения при задержках рейсов
В аэропорту Сочи выявили нарушения при задержках рейсов - 21.12.2025, ПРАЙМ
В аэропорту Сочи выявили нарушения при задержках рейсов
Транспортные прокуроры выявили нарушения при длительных задержках рейсов летом в аэропорту Сочи, авиаперевозчик не предоставил пассажирам прохладительные... | 21.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-21T15:54+0300
2025-12-21T15:54+0300
бизнес
рф
сочи
уральские авиалинии
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/15/865772008_0:99:3293:1951_1920x0_80_0_0_530ca92da3d1f6546aa06c09dc9e9267.jpg
СОЧИ, 21 дек - ПРАЙМ. Транспортные прокуроры выявили нарушения при длительных задержках рейсов летом в аэропорту Сочи, авиаперевозчик не предоставил пассажирам прохладительные напитки, горячее питание и размещение в гостинице, сообщили в Южной транспортной прокуратуре. &quot;Сочинской транспортной прокуратурой проведена проверка, по итогам которой в деятельности авиакомпании &quot;Уральские авиалинии&quot; выявлены нарушения законодательства о защите прав потребителей. Установлено, что 06 июня и 08 августа текущего года имелись длительные задержки рейсов по маршрутам &quot;Сочи – Санкт-Петербург&quot; и &quot;Сочи – Екатеринбург&quot;. Вместе с тем перевозчиком не исполнены требования Федеральных авиационных правил в части предоставления пассажирам прохладительных напитков, горячего питания и размещения в гостинице&quot;, - говорится в сообщении.Юридическое лицо привлекли к административной ответственности по части 2 статьи 14.4 КоАП РФ (повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.4 КоАП РФ - оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов, устанавливающих порядок (правила) выполнения оказания населению услуг) и назначили штраф, подчеркнули в ведомстве.
https://1prime.ru/20251216/rossiyane-865611257.html
рф
сочи
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/15/865772008_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_f5d1b43a7053d80b5f3e043f177533a4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, рф, сочи, уральские авиалинии
Бизнес, РФ, СОЧИ, Уральские авиалинии
15:54 21.12.2025
 
В аэропорту Сочи выявили нарушения при задержках рейсов

Транспортные прокуроры выявили нарушения при задержках рейсов в аэропорту Сочи

© РИА Новости . Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкСамолет
Самолет - ПРАЙМ, 1920, 21.12.2025
Самолет. Архивное фото
© РИА Новости . Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
СОЧИ, 21 дек - ПРАЙМ. Транспортные прокуроры выявили нарушения при длительных задержках рейсов летом в аэропорту Сочи, авиаперевозчик не предоставил пассажирам прохладительные напитки, горячее питание и размещение в гостинице, сообщили в Южной транспортной прокуратуре.

"Сочинской транспортной прокуратурой проведена проверка, по итогам которой в деятельности авиакомпании "Уральские авиалинии" выявлены нарушения законодательства о защите прав потребителей. Установлено, что 06 июня и 08 августа текущего года имелись длительные задержки рейсов по маршрутам "Сочи – Санкт-Петербург" и "Сочи – Екатеринбург". Вместе с тем перевозчиком не исполнены требования Федеральных авиационных правил в части предоставления пассажирам прохладительных напитков, горячего питания и размещения в гостинице", - говорится в сообщении.

Юридическое лицо привлекли к административной ответственности по части 2 статьи 14.4 КоАП РФ (повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.4 КоАП РФ - оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов, устанавливающих порядок (правила) выполнения оказания населению услуг) и назначили штраф, подчеркнули в ведомстве.
В международном аэропорту Суварнабхуми в Бангкоке - ПРАЙМ, 1920, 16.12.2025
СМИ рассказали о задержании россиян по прилету в Таиланд
16 декабря, 17:04
 
БизнесРФСОЧИУральские авиалинии
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала