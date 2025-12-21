https://1prime.ru/20251221/sochi-865772160.html
В аэропорту Сочи выявили нарушения при задержках рейсов
В аэропорту Сочи выявили нарушения при задержках рейсов - 21.12.2025, ПРАЙМ
В аэропорту Сочи выявили нарушения при задержках рейсов
Транспортные прокуроры выявили нарушения при длительных задержках рейсов летом в аэропорту Сочи, авиаперевозчик не предоставил пассажирам прохладительные... | 21.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-21T15:54+0300
2025-12-21T15:54+0300
2025-12-21T15:54+0300
бизнес
рф
сочи
уральские авиалинии
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/15/865772008_0:99:3293:1951_1920x0_80_0_0_530ca92da3d1f6546aa06c09dc9e9267.jpg
СОЧИ, 21 дек - ПРАЙМ. Транспортные прокуроры выявили нарушения при длительных задержках рейсов летом в аэропорту Сочи, авиаперевозчик не предоставил пассажирам прохладительные напитки, горячее питание и размещение в гостинице, сообщили в Южной транспортной прокуратуре. "Сочинской транспортной прокуратурой проведена проверка, по итогам которой в деятельности авиакомпании "Уральские авиалинии" выявлены нарушения законодательства о защите прав потребителей. Установлено, что 06 июня и 08 августа текущего года имелись длительные задержки рейсов по маршрутам "Сочи – Санкт-Петербург" и "Сочи – Екатеринбург". Вместе с тем перевозчиком не исполнены требования Федеральных авиационных правил в части предоставления пассажирам прохладительных напитков, горячего питания и размещения в гостинице", - говорится в сообщении.Юридическое лицо привлекли к административной ответственности по части 2 статьи 14.4 КоАП РФ (повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.4 КоАП РФ - оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов, устанавливающих порядок (правила) выполнения оказания населению услуг) и назначили штраф, подчеркнули в ведомстве.
https://1prime.ru/20251216/rossiyane-865611257.html
рф
сочи
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/15/865772008_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_f5d1b43a7053d80b5f3e043f177533a4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, рф, сочи, уральские авиалинии
Бизнес, РФ, СОЧИ, Уральские авиалинии
В аэропорту Сочи выявили нарушения при задержках рейсов
Транспортные прокуроры выявили нарушения при задержках рейсов в аэропорту Сочи