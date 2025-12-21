Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
01:20 21.12.2025
 
"Нас остановили". На Западе объяснили, как Россия изменила правила игры

МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Соединенные Штаты сосредоточили свои усилия на разрешении конфликта на Украине и достижении стратегической стабильности в отношениях с Россией, заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала.
"В 2022 году русские нас остановили. Как они это сделали? Они не позволили нам принять Украину в НАТО. <…> Основной принцип России заключается в том, чтобы Украина не вступала в НАТО. А основной принцип США, как сказано в их новой стратегии национальной безопасности, — ускорить разрешение кризиса на Украине <…> и обеспечить стратегическую стабильность с Россией", — сказал эксперт.
Белый дом 5 декабря опубликовал обновленную стратегию национальной безопасности США. В документе подчеркивается, что урегулирование конфликта на Украине имеет ключевое значение для США, и американская политика на европейском континенте ориентирована прежде всего на восстановление стратегической стабильности с Россией.
Документ также отмечает разногласия США с европейскими партнерами, у которых нереалистичные ожидания относительно разрешения украинского кризиса. Европейский союз надеется на продолжение конфликта и игнорирует основные принципы демократии, чтобы подавлять оппозицию. Вашингтон же намерен этому противодействовать.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что в новой стратегии нацбезопасности США говорится о важности диалога, что находит отклик у России. Он также заявил, что после устранения существующих проблем для Москвы и Вашингтона может открыться возможность восстановления отношений и выхода из глубокого кризиса.
Зампредседателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, в свою очередь, подчеркнул, что в новой стратегии национальной безопасности США впервые за долгое время открыто заявляется о необходимости восстанавливать "стратегическую стабильность" в Евразии и улучшать отношения с Россией.
Здание Министерства иностранных дел РФ - ПРАЙМ, 1920, 08.12.2025
В МИД оценили упоминание России в новой стратегии нацбезопасности США
8 декабря, 21:12
 
