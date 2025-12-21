Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США могут снять пошлин с непроизводимых в стране товаров, заявил Хассетт
США могут снять пошлин с непроизводимых в стране товаров, заявил Хассетт
2025-12-21T22:44+0300
2025-12-21T22:44+0300
ВАШИНГТОН, 21 дек - ПРАЙМ. Соединенные Штаты не исключают возможность снятия пошлин с товаров, которые не могут производиться в стране по тем или иным причинам, заявил глава национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт. "Есть вещи, которые, возможно, можно было бы скорректировать... есть интерес - и (торговый представитель США - ред.) Джеймисон Грир руководит работой по изучению этих вопросов - есть интерес сделать исключение для товаров, если они действительно не предназначены для производства в США, например, из-за климата или подобных факторов", - сказал Хассетт телеканалу CBS. Президент США Дональд Трамп 9 ноября отметил важное значение пошлин, введенных на иностранные товары, указав, что они улучшили уровень инфляции в стране и привели к рекордным ценам американских акций на фондовом рынке. Он также раскритиковал противников тарифной политики, подчеркнув, что Штаты получают триллионы долларов от пошлин, что поможет закрыть долг страны в 37 триллионов долларов. Кроме того, американский лидер пообещал выплатить американцам, кроме тех, у кого высокие доходы, дивиденды в 2 тысячи долларов на человека на фоне поступлений от тарифов.
мировая экономика, сша, дональд трамп
Экономика, Мировая экономика, США, Дональд Трамп
22:44 21.12.2025
 
США могут снять пошлин с непроизводимых в стране товаров, заявил Хассетт

Хассетт: США не исключают снятия пошлин с товаров, которые не могут производиться в стране

ВАШИНГТОН, 21 дек - ПРАЙМ. Соединенные Штаты не исключают возможность снятия пошлин с товаров, которые не могут производиться в стране по тем или иным причинам, заявил глава национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт.
"Есть вещи, которые, возможно, можно было бы скорректировать... есть интерес - и (торговый представитель США - ред.) Джеймисон Грир руководит работой по изучению этих вопросов - есть интерес сделать исключение для товаров, если они действительно не предназначены для производства в США, например, из-за климата или подобных факторов", - сказал Хассетт телеканалу CBS.
Президент США Дональд Трамп 9 ноября отметил важное значение пошлин, введенных на иностранные товары, указав, что они улучшили уровень инфляции в стране и привели к рекордным ценам американских акций на фондовом рынке. Он также раскритиковал противников тарифной политики, подчеркнув, что Штаты получают триллионы долларов от пошлин, что поможет закрыть долг страны в 37 триллионов долларов. Кроме того, американский лидер пообещал выплатить американцам, кроме тех, у кого высокие доходы, дивиденды в 2 тысячи долларов на человека на фоне поступлений от тарифов.
