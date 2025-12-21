https://1prime.ru/20251221/ssha-865781723.html
США могут снять пошлин с непроизводимых в стране товаров, заявил Хассетт
США могут снять пошлин с непроизводимых в стране товаров, заявил Хассетт - 21.12.2025, ПРАЙМ
США могут снять пошлин с непроизводимых в стране товаров, заявил Хассетт
Соединенные Штаты не исключают возможность снятия пошлин с товаров, которые не могут производиться в стране по тем или иным причинам, заявил глава национального | 21.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-21T22:44+0300
2025-12-21T22:44+0300
2025-12-21T22:44+0300
экономика
мировая экономика
сша
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/25/841392572_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_c32b6a13722c8956ff9a070eb9ea424d.jpg
ВАШИНГТОН, 21 дек - ПРАЙМ. Соединенные Штаты не исключают возможность снятия пошлин с товаров, которые не могут производиться в стране по тем или иным причинам, заявил глава национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт. "Есть вещи, которые, возможно, можно было бы скорректировать... есть интерес - и (торговый представитель США - ред.) Джеймисон Грир руководит работой по изучению этих вопросов - есть интерес сделать исключение для товаров, если они действительно не предназначены для производства в США, например, из-за климата или подобных факторов", - сказал Хассетт телеканалу CBS. Президент США Дональд Трамп 9 ноября отметил важное значение пошлин, введенных на иностранные товары, указав, что они улучшили уровень инфляции в стране и привели к рекордным ценам американских акций на фондовом рынке. Он также раскритиковал противников тарифной политики, подчеркнув, что Штаты получают триллионы долларов от пошлин, что поможет закрыть долг страны в 37 триллионов долларов. Кроме того, американский лидер пообещал выплатить американцам, кроме тех, у кого высокие доходы, дивиденды в 2 тысячи долларов на человека на фоне поступлений от тарифов.
https://1prime.ru/20251221/peskov-865776678.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/25/841392572_0:0:2133:1600_1920x0_80_0_0_e1e1c077421f277f59a9cf9605c27a80.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, сша, дональд трамп
Экономика, Мировая экономика, США, Дональд Трамп
США могут снять пошлин с непроизводимых в стране товаров, заявил Хассетт
Хассетт: США не исключают снятия пошлин с товаров, которые не могут производиться в стране