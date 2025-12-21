Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
21.12.2025
Шведские власти поднялись на борт российского контейнеровоза, сообщили СМИ
Шведские власти поднялись на борт российского контейнеровоза, сообщили СМИ
МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Шведские правоохранители поднялись на борт российского контейнеровоза, вставшего на якорь у берегов Хёганеса из-за поломки в машинном отделении, сообщает в воскресенье телеканал SVT со ссылкой на шведскую таможню. "Шведские власти в ночь на воскресенье поднялись на борт российского судна Adler… Судно встало на якорь у берегов Хёганеса после поломки оборудования в субботу", - говорится в сообщении. Как уточняет телеканал, судно досмотрела таможенная служба, береговая охрана, полиция безопасности и оперативное полицейское управление. SVT утверждает, что судно принадлежит российской компании M Leasing LLC, которая находится в санкционных списках США и ЕС. Судно в субботу подало сигнал бедствия и встало на якорь недалеко от города Хёганес, уточняет SVT.
14:21 21.12.2025
 
Флаг Швеции
ВМС Швеции раскрыли, что на идущих из России танкерах якобы есть охрана
17 декабря, 07:57
 
