Шведские власти поднялись на борт российского контейнеровоза, сообщили СМИ

МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Шведские правоохранители поднялись на борт российского контейнеровоза, вставшего на якорь у берегов Хёганеса из-за поломки в машинном отделении, сообщает в воскресенье телеканал SVT со ссылкой на шведскую таможню. "Шведские власти в ночь на воскресенье поднялись на борт российского судна Adler… Судно встало на якорь у берегов Хёганеса после поломки оборудования в субботу", - говорится в сообщении. Как уточняет телеканал, судно досмотрела таможенная служба, береговая охрана, полиция безопасности и оперативное полицейское управление. SVT утверждает, что судно принадлежит российской компании M Leasing LLC, которая находится в санкционных списках США и ЕС. Судно в субботу подало сигнал бедствия и встало на якорь недалеко от города Хёганес, уточняет SVT.

