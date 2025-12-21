https://1prime.ru/20251221/svt-865771085.html
Шведские власти поднялись на борт российского контейнеровоза, сообщили СМИ
Шведские власти поднялись на борт российского контейнеровоза, сообщили СМИ - 21.12.2025, ПРАЙМ
Шведские власти поднялись на борт российского контейнеровоза, сообщили СМИ
Шведские правоохранители поднялись на борт российского контейнеровоза, вставшего на якорь у берегов Хёганеса из-за поломки в машинном отделении, сообщает в... | 21.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-21T14:21+0300
2025-12-21T14:21+0300
2025-12-21T14:21+0300
бизнес
россия
сша
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/15/865770948_0:0:3231:1817_1920x0_80_0_0_1e96c829ef27d0a8463096195af7656b.jpg
МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Шведские правоохранители поднялись на борт российского контейнеровоза, вставшего на якорь у берегов Хёганеса из-за поломки в машинном отделении, сообщает в воскресенье телеканал SVT со ссылкой на шведскую таможню. "Шведские власти в ночь на воскресенье поднялись на борт российского судна Adler… Судно встало на якорь у берегов Хёганеса после поломки оборудования в субботу", - говорится в сообщении. Как уточняет телеканал, судно досмотрела таможенная служба, береговая охрана, полиция безопасности и оперативное полицейское управление. SVT утверждает, что судно принадлежит российской компании M Leasing LLC, которая находится в санкционных списках США и ЕС. Судно в субботу подало сигнал бедствия и встало на якорь недалеко от города Хёганес, уточняет SVT.
https://1prime.ru/20251217/shvetsiya-865626401.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/15/865770948_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_947fc07764ac2e226092f6dc6523b22b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, сша, ес
Шведские власти поднялись на борт российского контейнеровоза, сообщили СМИ
SVT: шведские власти поднялись на борт российского контейнеровоза у берегов Хёганеса
МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ.
Шведские правоохранители поднялись на борт российского контейнеровоза, вставшего на якорь у берегов Хёганеса из-за поломки в машинном отделении, сообщает
в воскресенье телеканал SVT со ссылкой на шведскую таможню.
"Шведские власти в ночь на воскресенье поднялись на борт российского судна Adler… Судно встало на якорь у берегов Хёганеса после поломки оборудования в субботу", - говорится в сообщении.
Как уточняет телеканал, судно досмотрела таможенная служба, береговая охрана, полиция безопасности и оперативное полицейское управление.
SVT утверждает, что судно принадлежит российской компании M Leasing LLC, которая находится в санкционных списках США
и ЕС.
Судно в субботу подало сигнал бедствия и встало на якорь недалеко от города Хёганес, уточняет SVT.
ВМС Швеции раскрыли, что на идущих из России танкерах якобы есть охрана