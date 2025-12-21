Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Отпускная цена лососевой икры у рыбаков составляет до семи тысяч рублей - 21.12.2025, ПРАЙМ
Отпускная цена лососевой икры у рыбаков составляет до семи тысяч рублей
Отпускная цена лососевой икры у рыбаков составляет до семи тысяч рублей - 21.12.2025, ПРАЙМ
Отпускная цена лососевой икры у рыбаков составляет до семи тысяч рублей
Отпускная цена лососевой икры у рыбаков сейчас составляет от 5,5 до 7 тысяч рублей за килограмм, в конечную стоимость икры в магазине также закладывается... | 21.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-21T07:57+0300
2025-12-21T08:08+0300
бизнес
экономика
общество
варпэ
росстат
МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Отпускная цена лососевой икры у рыбаков сейчас составляет от 5,5 до 7 тысяч рублей за килограмм, в конечную стоимость икры в магазине также закладывается фасовка, транспортные расходы и торговая наценка, сообщил в интервью РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев. "Отпускная цена лососевой икры у рыбаков сейчас в среднем составляет от 5,5 до 7 тысяч рублей за килограмм, в зависимости от вида рыбы. Плюс фасовка, транспортные расходы и минимум процентов 20 в цене розница себе берет", - сказал Зверев. По данным Росстата, средняя стоимость красной икры в России в ноябре составила 9 365 рублей за килограмм, что вблизи минимумов с декабря прошлого года. По словам главы ВАРПЭ, мы возвращаемся к справедливой цене на красную икру, которая учитывает производственные издержки и необходимость сохранности запаса. "В начале нулевых из-за масштабного браконьерского промысла, отсутствия прослеживаемости товарных потоков, широкого использования в расчетах фирм-однодневок и ухода от НДС цены на красную икру были искусственно снижены", - напомнил он. "В 2015-2018 годах браконьерская икра, поставляемая по "серым схемам" и зачастую невысокого качества, была на четверть дешевле легальной и качественной, и эти искаженные ценовые координаты впечатались в общественное восприятие как эталон, как неизбежность "дешевой" икры навсегда. Громадный объем "левой" икры по "левым" ценам сломал рынок", - пояснил Зверев. "Когда контур контроля был налажен, резкое возвращение цен на уровень, обусловленный растущими производственными издержками и соразмерный легальному вылову, вызвало шок, а "фантомные боли" людей по "дешевой икре" используют мошенники", - заключил глава ВАРПЭ. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 22 декабря в 11.00 мск.
Бизнес, Экономика, Общество , ВАРПЭ, Росстат
07:57 21.12.2025 (обновлено: 08:08 21.12.2025)
 
Отпускная цена лососевой икры у рыбаков составляет до семи тысяч рублей

Отпускная цена икры у рыбаков составляет от 5,5 до 7 тысяч рублей за килограмм

МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Отпускная цена лососевой икры у рыбаков сейчас составляет от 5,5 до 7 тысяч рублей за килограмм, в конечную стоимость икры в магазине также закладывается фасовка, транспортные расходы и торговая наценка, сообщил в интервью РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.
"Отпускная цена лососевой икры у рыбаков сейчас в среднем составляет от 5,5 до 7 тысяч рублей за килограмм, в зависимости от вида рыбы. Плюс фасовка, транспортные расходы и минимум процентов 20 в цене розница себе берет", - сказал Зверев.
По данным Росстата, средняя стоимость красной икры в России в ноябре составила 9 365 рублей за килограмм, что вблизи минимумов с декабря прошлого года.
По словам главы ВАРПЭ, мы возвращаемся к справедливой цене на красную икру, которая учитывает производственные издержки и необходимость сохранности запаса. "В начале нулевых из-за масштабного браконьерского промысла, отсутствия прослеживаемости товарных потоков, широкого использования в расчетах фирм-однодневок и ухода от НДС цены на красную икру были искусственно снижены", - напомнил он.
"В 2015-2018 годах браконьерская икра, поставляемая по "серым схемам" и зачастую невысокого качества, была на четверть дешевле легальной и качественной, и эти искаженные ценовые координаты впечатались в общественное восприятие как эталон, как неизбежность "дешевой" икры навсегда. Громадный объем "левой" икры по "левым" ценам сломал рынок", - пояснил Зверев.
"Когда контур контроля был налажен, резкое возвращение цен на уровень, обусловленный растущими производственными издержками и соразмерный легальному вылову, вызвало шок, а "фантомные боли" людей по "дешевой икре" используют мошенники", - заключил глава ВАРПЭ.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 22 декабря в 11.00 мск.
 
