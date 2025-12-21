https://1prime.ru/20251221/turtsiya-865781475.html
Власти Турции прогнозируют рост экономики на уровне 3,9% в 2026 году
Власти Турции прогнозируют рост экономики на уровне 3,9% в 2026 году - 21.12.2025, ПРАЙМ
Власти Турции прогнозируют рост экономики на уровне 3,9% в 2026 году
Власти Турции прогнозируют рост экономики на уровне 3,9% в 2026 году, при этом планируется снизить инфляцию ниже 20%, заявил вице-президент республики Джевдет... | 21.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-21T22:33+0300
2025-12-21T22:33+0300
2025-12-21T22:33+0300
экономика
мировая экономика
турция
мвф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/15/854363002_0:173:2964:1840_1920x0_80_0_0_fec949c724ae3ad89c6fd64d8f288fcc.jpg
АНКАРА, 21 дек — ПРАЙМ. Власти Турции прогнозируют рост экономики на уровне 3,9% в 2026 году, при этом планируется снизить инфляцию ниже 20%, заявил вице-президент республики Джевдет Йылмаз. "В соответствии с целями среднесрочной программы мы ожидаем экономический рост на уровне 3,9%. Также планируем снизить инфляцию до показателя ниже 20% в 2026 году, а в 2027 году вновь выйти на однозначные значения", — сказал Йылмаз, выступая в парламенте. Международный валютный фонд (МВФ) ожидает постепенного замедления инфляции в Турции и укрепления темпов экономического роста страны до 3,7% в 2026 году, сообщила ранее газета Ekonomim со ссылкой на аналитические данные фонда.
https://1prime.ru/20251220/turtsiya-865748768.html
турция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/15/854363002_169:0:2685:1887_1920x0_80_0_0_67fd8b2da12361deb3d6fa7e86164c85.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, турция, мвф
Экономика, Мировая экономика, ТУРЦИЯ, МВФ
Власти Турции прогнозируют рост экономики на уровне 3,9% в 2026 году
Вице-президент Йылмаз: Турция ожидает рост экономики на уровне 3,9% в 2026 году