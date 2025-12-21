Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Власти Турции прогнозируют рост экономики на уровне 3,9% в 2026 году - 21.12.2025
Власти Турции прогнозируют рост экономики на уровне 3,9% в 2026 году
АНКАРА, 21 дек — ПРАЙМ. Власти Турции прогнозируют рост экономики на уровне 3,9% в 2026 году, при этом планируется снизить инфляцию ниже 20%, заявил вице-президент республики Джевдет Йылмаз. "В соответствии с целями среднесрочной программы мы ожидаем экономический рост на уровне 3,9%. Также планируем снизить инфляцию до показателя ниже 20% в 2026 году, а в 2027 году вновь выйти на однозначные значения", — сказал Йылмаз, выступая в парламенте. Международный валютный фонд (МВФ) ожидает постепенного замедления инфляции в Турции и укрепления темпов экономического роста страны до 3,7% в 2026 году, сообщила ранее газета Ekonomim со ссылкой на аналитические данные фонда.
22:33 21.12.2025
 
Власти Турции прогнозируют рост экономики на уровне 3,9% в 2026 году

Вице-президент Йылмаз: Турция ожидает рост экономики на уровне 3,9% в 2026 году

АНКАРА, 21 дек — ПРАЙМ. Власти Турции прогнозируют рост экономики на уровне 3,9% в 2026 году, при этом планируется снизить инфляцию ниже 20%, заявил вице-президент республики Джевдет Йылмаз.
"В соответствии с целями среднесрочной программы мы ожидаем экономический рост на уровне 3,9%. Также планируем снизить инфляцию до показателя ниже 20% в 2026 году, а в 2027 году вновь выйти на однозначные значения", — сказал Йылмаз, выступая в парламенте.
Международный валютный фонд (МВФ) ожидает постепенного замедления инфляции в Турции и укрепления темпов экономического роста страны до 3,7% в 2026 году, сообщила ранее газета Ekonomim со ссылкой на аналитические данные фонда.
