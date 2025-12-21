Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе сделали громкое заявление о Зеленском после слов Путина - 21.12.2025
На Западе сделали громкое заявление о Зеленском после слов Путина
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Владимиру Зеленскому нужно провести выборы на Украине после слов президента России Владимира Путина, пишет член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X."Зеленскому следует провести новые выборы и принять предложение о прекращении огня. Это могло бы стать первым шагом к прекращению этого конфликта", — говорится в публикации.На этой неделе российский лидер высказался о возможности проведения выборов на Украине. Путин отметил, что Москва готова задуматься над обеспечением безопасности этого процесса, в том числе воздержаться от ударов вглубь территории в день голосования.Он также подчеркнул, что недопустимо использовать выборы, чтобы остановить продвижение российских войск. Кроме того, президент отметил, что в случае проведения голосования украинцы, число которых на территории России составляет от пяти до десяти миллионов, должны иметь возможность участвовать в нем.
владимир зеленский, владимир путин, украина, россия
Владимир Зеленский, Владимир Путин, УКРАИНА, РОССИЯ
08:32 21.12.2025
 
На Западе сделали громкое заявление о Зеленском после слов Путина

Мема: Зеленскому нужно провести выборы на Украине после заявления Путина

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Владимиру Зеленскому нужно провести выборы на Украине после слов президента России Владимира Путина, пишет член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.

"Зеленскому следует провести новые выборы и принять предложение о прекращении огня. Это могло бы стать первым шагом к прекращению этого конфликта", — говорится в публикации.
На этой неделе российский лидер высказался о возможности проведения выборов на Украине. Путин отметил, что Москва готова задуматься над обеспечением безопасности этого процесса, в том числе воздержаться от ударов вглубь территории в день голосования.

Он также подчеркнул, что недопустимо использовать выборы, чтобы остановить продвижение российских войск. Кроме того, президент отметил, что в случае проведения голосования украинцы, число которых на территории России составляет от пяти до десяти миллионов, должны иметь возможность участвовать в нем.
Заголовок открываемого материала