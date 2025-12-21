Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20251221/ukraina-865773763.html
Детектив НАБУ заявил о пропаже 2,5 тысячи евро после обысков СБУ
Детектив НАБУ заявил о пропаже 2,5 тысячи евро после обысков СБУ
МОСКВА, 21 дек – ПРАЙМ. Детектив Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Руслан Магамедрасулов, который занимался делом бизнесмена и соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича, заявил о пропаже у него 2,5 тысячи евро после обысков Службы безопасности Украины. Ранее Магамедрасулов заявил, что СБУ провела у него более 100 обысков. По его словам, преследованию подвергалась и его семья. "У меня прошли на всех возможных адресах обыски: в Киеве, в Днепре. Нашли единственное - две с половиной тысячи евро, которые в протоколах отсутствуют, и их тоже нет. Это все деньги, которые были найдены", - приводит слова Магамедрасулова сайт Radio NV. По его словам, после обысков СБУ эти деньги пропали. "Они (деньги - ред.) были в Днепре (до переименования Киевом город Днепропетровск - ред.), как раз привезены с собой, оставлены там после отдыха. Я их положил и больше никто из нас их не видел", - отметил он. В июле украинские СМИ сообщили об обысках со стороны СБУ у детективов НАБУ и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура) и задержании сотрудников. Всего, по данным украинских СМИ, местные правоохранители задержали пятерых сотрудников НАБУ, среди которых были Виктор Гусаров и Магамедрасулов. Последний, по данным СМИ, занимался делом Миндича, в том числе прослушкой квартиры, где часто бывал Зеленский. Гусарова и Магамедрасулова обвинили в госизмене и сотрудничестве с РФ. НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину. Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк. НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле о коррупции в сфере энергетики Галущенко с поста министра юстиции, а также Светлану Гринчук с должности министра энергетики.
© РИА НовостиКиев
Киев - ПРАЙМ, 1920, 21.12.2025
Киев. Архивное фото
© РИА Новости
Вид на Киев - ПРАЙМ, 1920, 21.12.2025
СМИ: фонд Миндича купил 77 квартир в Киеве со скидкой более 60 процентов
