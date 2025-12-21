Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Украинские системы противовоздушной обороны неспособны эффективно защищать важные объекты инфраструктуры, заявил волонтер Роман Доник, его комментарии приводит издание "Страна.ua". Описывая действия ВСУ во время нападения дронов, волонтер упомянул о беспорядочной стрельбе и отсутствии прицельного оборудования. "Без прицелов они ничего не видят. Стреляют туда. На звук. Акустически", — заметил он. Доник уточнил, что большинство огневых групп не входят в состав украинской армии. Они состоят из подразделений МВД, Нацгвардии и пограничников, которым "просто дали задачу сверху". Волонтер добавил, что проблема связана с управлением, так как областная военная администрация (ОВА) не позволяет расширить подготовку огневых подразделений, подписка на которые сейчас особенно высока. "Когда мы обратились за помощью с поиском мест для размещения и обучения личного состава, областная военная администрация нас просто послала. &lt;...&gt; Сейчас мы, даже при желании, не можем ничего сделать для Одесской области. Просто потому, что ОВА отфутболила нас отпиской", — подвел итог волонтер. В Министерстве обороны в прошлую субботу заявили, что российские силы нанесли значительный удар возмездия по энергетическим объектам, задействованным ВСУ в Одессе и других местах. Компания ДТЭК сообщила о том, что двадцать электроподстанций в регионе были повреждены. В ответ на атаки ВСУ на гражданские сооружения российские войска систематически наносят удары по местам дислокации личного состава, техники и наемников, а также по критической инфраструктуре Украины: энергетическим объектам, предприятиям оборонной промышленности, объектам военного управления и коммуникаций.
23:02 21.12.2025 (обновлено: 23:03 21.12.2025)
 
На Украине сделали тяжелое признание после ударов по Одессе

Волонтер Доник: украинская ПВО в Одесской области работает хаотично

МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Украинские системы противовоздушной обороны неспособны эффективно защищать важные объекты инфраструктуры, заявил волонтер Роман Доник, его комментарии приводит издание "Страна.ua".
Описывая действия ВСУ во время нападения дронов, волонтер упомянул о беспорядочной стрельбе и отсутствии прицельного оборудования.
"Без прицелов они ничего не видят. Стреляют туда. На звук. Акустически", — заметил он.
Доник уточнил, что большинство огневых групп не входят в состав украинской армии. Они состоят из подразделений МВД, Нацгвардии и пограничников, которым "просто дали задачу сверху". Волонтер добавил, что проблема связана с управлением, так как областная военная администрация (ОВА) не позволяет расширить подготовку огневых подразделений, подписка на которые сейчас особенно высока.
"Когда мы обратились за помощью с поиском мест для размещения и обучения личного состава, областная военная администрация нас просто послала. <...> Сейчас мы, даже при желании, не можем ничего сделать для Одесской области. Просто потому, что ОВА отфутболила нас отпиской", — подвел итог волонтер.
В Министерстве обороны в прошлую субботу заявили, что российские силы нанесли значительный удар возмездия по энергетическим объектам, задействованным ВСУ в Одессе и других местах. Компания ДТЭК сообщила о том, что двадцать электроподстанций в регионе были повреждены.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские сооружения российские войска систематически наносят удары по местам дислокации личного состава, техники и наемников, а также по критической инфраструктуре Украины: энергетическим объектам, предприятиям оборонной промышленности, объектам военного управления и коммуникаций.
В Германии сообщили, что ждет Украину из-за нового решения ЕС
Вчера, 17:40
 
