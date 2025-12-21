Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава Минобороны Бельгии пошутил про Украину - 21.12.2025
Глава Минобороны Бельгии пошутил про Украину
Глава Минобороны Бельгии пошутил про Украину - 21.12.2025
Глава Минобороны Бельгии пошутил про Украину
Министр обороны Бельгии Тео Франкен упомянул Украину в шутке, оставленной для премьер-министра Барта де Вевера в социальной сети X по случаю его дня рождения. | 21.12.2025
МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Министр обороны Бельгии Тео Франкен упомянул Украину в шутке, оставленной для премьер-министра Барта де Вевера в социальной сети X по случаю его дня рождения. "По пути на Украину на самолете А400М, в нашей первой поездке за границу (Евросоюза. — Прим. ред.). (Жерара— Прим. ред.) Депардье и (Башара — Прим. ред.) Асада не видно", — написал он. Чиновник также разместил в поздравлении совместное фото с премьером на фоне самолета, однако конкретная дата съемки изображения не была уточнена. В пятницу де Вевер, на саммите ЕС высказавшийся против идеи конфискации активов России, пошутил о визите на дачу в Санкт-Петербург. Завершая пресс-конференцию, он сообщил, что его соседями являются актер Жерар Депардье и экс-президент Сирии Башар Асад, и добавил, что он сам "мог бы стать в России мэром".
Глава Минобороны Бельгии пошутил про Украину

МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Министр обороны Бельгии Тео Франкен упомянул Украину в шутке, оставленной для премьер-министра Барта де Вевера в социальной сети X по случаю его дня рождения.
"По пути на Украину на самолете А400М, в нашей первой поездке за границу (Евросоюза. — Прим. ред.). (Жерара— Прим. ред.) Депардье и (Башара — Прим. ред.) Асада не видно", — написал он.
Чиновник также разместил в поздравлении совместное фото с премьером на фоне самолета, однако конкретная дата съемки изображения не была уточнена.
В пятницу де Вевер, на саммите ЕС высказавшийся против идеи конфискации активов России, пошутил о визите на дачу в Санкт-Петербург. Завершая пресс-конференцию, он сообщил, что его соседями являются актер Жерар Депардье и экс-президент Сирии Башар Асад, и добавил, что он сам "мог бы стать в России мэром".
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2025
Премьер Бельгии начал новую главу в истории ЕС, пишут СМИ
19 декабря, 10:26
 
