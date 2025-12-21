Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Австрия обещала выдавать россиянам мультивизы до года - 21.12.2025
https://1prime.ru/20251221/vizy-865764678.html
Австрия обещала выдавать россиянам мультивизы до года
Австрия обещала выдавать россиянам мультивизы до года - 21.12.2025, ПРАЙМ
Австрия обещала выдавать россиянам мультивизы до года
Австрийская дипмиссия в Москве обещала выдавать россиянам мультивизы до одного года при выполнении некоторых условий, заявил в интервью РИА Новости новый посол... | 21.12.2025, ПРАЙМ
ВЕНА, 21 дек - ПРАЙМ, Светлана Берило. Австрийская дипмиссия в Москве обещала выдавать россиянам мультивизы до одного года при выполнении некоторых условий, заявил в интервью РИА Новости новый посол РФ в Вене Андрей Грозов. &quot;Никаких официальных разъяснений по данному вопросу в посольство (России - ред.) не поступало, однако наши коллеги из австрийской дипмиссии в Москве заверили, что выдача многократных виз на срок до одного года по-прежнему возможна при условии выполнения необходимых предпосылок – наличия у заявителя уже выданной годовой визы или трех однократных виз в течение двух последних лет. Будет ли это соблюдаться на практике, посмотрим&quot;, - сказал российский дипломат, отвечая на вопрос о текущей ситуации с визовыми решениями Австрии в отношении граждан России, в том числе с выдачей мультивиз.Со своей стороны корреспондент РИА Новости в течение ноября трижды направлял официальный запрос в пресс-службу МИД Австрии с просьбой прокомментировать возможные изменения в практике выдачи виз гражданам России, сопровождая письменные обращения телефонными звонками, однако ни ответа, ни отказа от комментариев не последовало до сих пор. Решение о визовых ограничениях для граждан России ранее обнародовала Европейская комиссия, отметив, что меры были предварительно согласованы со всеми странами Евросоюза. К ним должны присоединиться также государства Шенгенской зоны, не входящие в ЕС. В Еврокомиссии уточнили, что новые правила не имеют обратной силы, однако каждое государство ЕС все равно может решить применить их к уже выданным визам. Запрет на выдачу россиянам многократных шенгенских виз вступил в силу 8 ноября.
08:38 21.12.2025
 
Австрия обещала выдавать россиянам мультивизы до года

Посол Грозов: австрийская дипмиссия обещала выдавать россиянам мультивизы до одного года

ВЕНА, 21 дек - ПРАЙМ, Светлана Берило. Австрийская дипмиссия в Москве обещала выдавать россиянам мультивизы до одного года при выполнении некоторых условий, заявил в интервью РИА Новости новый посол РФ в Вене Андрей Грозов.

"Никаких официальных разъяснений по данному вопросу в посольство (России - ред.) не поступало, однако наши коллеги из австрийской дипмиссии в Москве заверили, что выдача многократных виз на срок до одного года по-прежнему возможна при условии выполнения необходимых предпосылок – наличия у заявителя уже выданной годовой визы или трех однократных виз в течение двух последних лет. Будет ли это соблюдаться на практике, посмотрим", - сказал российский дипломат, отвечая на вопрос о текущей ситуации с визовыми решениями Австрии в отношении граждан России, в том числе с выдачей мультивиз.

Со своей стороны корреспондент РИА Новости в течение ноября трижды направлял официальный запрос в пресс-службу МИД Австрии с просьбой прокомментировать возможные изменения в практике выдачи виз гражданам России, сопровождая письменные обращения телефонными звонками, однако ни ответа, ни отказа от комментариев не последовало до сих пор.
Решение о визовых ограничениях для граждан России ранее обнародовала Европейская комиссия, отметив, что меры были предварительно согласованы со всеми странами Евросоюза. К ним должны присоединиться также государства Шенгенской зоны, не входящие в ЕС. В Еврокомиссии уточнили, что новые правила не имеют обратной силы, однако каждое государство ЕС все равно может решить применить их к уже выданным визам.
Запрет на выдачу россиянам многократных шенгенских виз вступил в силу 8 ноября.
В Испании оформили около 40 виз для разделяющих российские ценности
14 декабря, 04:20
 
