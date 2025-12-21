Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В МИД заявили, что из-за провала ЕС спасать Новый год приходится бизнесу - 21.12.2025, ПРАЙМ
В МИД заявили, что из-за провала ЕС спасать Новый год приходится бизнесу
В МИД заявили, что из-за провала ЕС спасать Новый год приходится бизнесу - 21.12.2025, ПРАЙМ
В МИД заявили, что из-за провала ЕС спасать Новый год приходится бизнесу
Из-за провальной экономической политики властей Евросоюза спасать Новый год и Рождество приходится бизнесу и простым горожанам, которые собирают деньги на... | 21.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-21T10:54+0300
2025-12-21T10:54+0300
мировая экономика
брюссель
германия
европа
мария захарова
ес
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/0c/854864221_0:156:3089:1893_1920x0_80_0_0_314651af7b0b57c0db388db8c198a78a.jpg
МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Из-за провальной экономической политики властей Евросоюза спасать Новый год и Рождество приходится бизнесу и простым горожанам, которые собирают деньги на праздничную подсветку, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее Захарова на брифинге рассказывала о росте цен на электричество и газ в ЕС, вызванном, прежде всего, отказом от российских энергоносителей. Дипломат также упомянула, что политическое решение Брюсселя и ряда европейских столиц заставляет местные власти переходить на режим строгой экономии, отказываться от праздничных мероприятий и традиционной иллюминации. "Тем временем в ЕС, в том числе в ее экономическом сердце, в Германии, на фоне провала властей спасать Новый год и Рождество (от Гринча (слово "Гринча" зачеркнуто в посте Захаровой - ред.) Урсулы, Мерца и их зондеркоманды) приходится... бизнесу и простым немцам", - написала Захарова в своем Telegram-канале. "Могли ли немцы предположить еще несколько лет назад, что безумная политика есовского Брюсселя и ведущих евростолиц по поддержке киевского режима и отказу от надежных российских энергоносителей поставит на грань краха декабрьские праздники?" - добавила Захарова. Она уточнила, что под угрозой оказалось новогоднее празднование у Бранденбурских ворот, то есть мероприятие под открытым небом с живой музыкой и фейерверком, на которое приезжали люди со всей Европы. "Еще летом мэр Берлина объявил о том, что денег нет, поэтому на традиционный масштаб, мол, не рассчитывайте, будет максимально скромно. Также стало известно, что чуть ли не впервые за последние десятилетия по причине экономии берлинскими законодателями была полностью отменена рождественская иллюминация бульвара Курфюрстендамм, одной из крупнейших улиц Берлина", - уточнила Захарова. По словам Захаровой, на помощь пришли простые горожане и ответственный бизнес. "На праздник у Бранденбурских ворот общими силами нашли и оплатили нового подрядчика, а на лампочки для Курфюрстендамма скидывались даже пенсионеры. Вроде бы пока что набирается - Рождеству быть!" - отметила Захарова. "То, что на Рождество хватило - вселяет надежду. Дай Бог одумаются и перестанут сами себя изничтожать", - заключила она.
брюссель
германия
европа
мировая экономика, брюссель, германия, европа, мария захарова, ес, мид рф
Мировая экономика, Брюссель, ГЕРМАНИЯ, ЕВРОПА, Мария Захарова, ЕС, МИД РФ
10:54 21.12.2025
 
В МИД заявили, что из-за провала ЕС спасать Новый год приходится бизнесу

Захарова: из-за провала ЕС спасать Новый год и Рождество приходится бизнесу

МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Из-за провальной экономической политики властей Евросоюза спасать Новый год и Рождество приходится бизнесу и простым горожанам, которые собирают деньги на праздничную подсветку, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее Захарова на брифинге рассказывала о росте цен на электричество и газ в ЕС, вызванном, прежде всего, отказом от российских энергоносителей. Дипломат также упомянула, что политическое решение Брюсселя и ряда европейских столиц заставляет местные власти переходить на режим строгой экономии, отказываться от праздничных мероприятий и традиционной иллюминации.
"Тем временем в ЕС, в том числе в ее экономическом сердце, в Германии, на фоне провала властей спасать Новый год и Рождество (от Гринча (слово "Гринча" зачеркнуто в посте Захаровой - ред.) Урсулы, Мерца и их зондеркоманды) приходится... бизнесу и простым немцам", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
"Могли ли немцы предположить еще несколько лет назад, что безумная политика есовского Брюсселя и ведущих евростолиц по поддержке киевского режима и отказу от надежных российских энергоносителей поставит на грань краха декабрьские праздники?" - добавила Захарова.
Она уточнила, что под угрозой оказалось новогоднее празднование у Бранденбурских ворот, то есть мероприятие под открытым небом с живой музыкой и фейерверком, на которое приезжали люди со всей Европы.
"Еще летом мэр Берлина объявил о том, что денег нет, поэтому на традиционный масштаб, мол, не рассчитывайте, будет максимально скромно. Также стало известно, что чуть ли не впервые за последние десятилетия по причине экономии берлинскими законодателями была полностью отменена рождественская иллюминация бульвара Курфюрстендамм, одной из крупнейших улиц Берлина", - уточнила Захарова.
По словам Захаровой, на помощь пришли простые горожане и ответственный бизнес.
"На праздник у Бранденбурских ворот общими силами нашли и оплатили нового подрядчика, а на лампочки для Курфюрстендамма скидывались даже пенсионеры. Вроде бы пока что набирается - Рождеству быть!" - отметила Захарова.
"То, что на Рождество хватило - вселяет надежду. Дай Бог одумаются и перестанут сами себя изничтожать", - заключила она.
Мировая экономикаБрюссельГЕРМАНИЯЕВРОПАМария ЗахароваЕСМИД РФ
 
 
