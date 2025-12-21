https://1prime.ru/20251221/zelenskiy-865782217.html

Зеленский анонсировал новые санкции со стороны Украины

2025-12-21T22:58+0300

МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Владимир Зеленский анонсировал новые санкции со стороны Украины, не уточнив подробностей. "Будут новые решения о санкциях с нашей стороны", - заявил Зеленский в обращении, опубликованном в его Telegram-канале. О каких санкциях идет речь и против кого они будут направлены, Зеленский не пояснил. Санкции, вводимые Киевом, традиционно включают блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий, официальных визитов, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений, культурных обменов, научного сотрудничества, а также лишение всех украинских государственных наград. Киевский режим не раз вводил санкции против РФ, однако они не имеют никаких практических последствий. По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, санкции Киева против ряда российских политиков не требуют ответа.

