Зеленский анонсировал новые санкции со стороны Украины - 21.12.2025
Зеленский анонсировал новые санкции со стороны Украины
Зеленский анонсировал новые санкции со стороны Украины - 21.12.2025, ПРАЙМ
Зеленский анонсировал новые санкции со стороны Украины
Владимир Зеленский анонсировал новые санкции со стороны Украины, не уточнив подробностей. | 21.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Владимир Зеленский анонсировал новые санкции со стороны Украины, не уточнив подробностей. "Будут новые решения о санкциях с нашей стороны", - заявил Зеленский в обращении, опубликованном в его Telegram-канале. О каких санкциях идет речь и против кого они будут направлены, Зеленский не пояснил. Санкции, вводимые Киевом, традиционно включают блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий, официальных визитов, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений, культурных обменов, научного сотрудничества, а также лишение всех украинских государственных наград. Киевский режим не раз вводил санкции против РФ, однако они не имеют никаких практических последствий. По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, санкции Киева против ряда российских политиков не требуют ответа.
мировая экономика, украина, киев, владимир зеленский
Мировая экономика, УКРАИНА, Киев, Владимир Зеленский
22:58 21.12.2025
 
Зеленский анонсировал новые санкции со стороны Украины

Зеленский анонсировал новые санкции, не уточнив подробностей

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 21.12.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Владимир Зеленский анонсировал новые санкции со стороны Украины, не уточнив подробностей.
"Будут новые решения о санкциях с нашей стороны", - заявил Зеленский в обращении, опубликованном в его Telegram-канале.
О каких санкциях идет речь и против кого они будут направлены, Зеленский не пояснил.
Санкции, вводимые Киевом, традиционно включают блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий, официальных визитов, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений, культурных обменов, научного сотрудничества, а также лишение всех украинских государственных наград.
Киевский режим не раз вводил санкции против РФ, однако они не имеют никаких практических последствий. По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, санкции Киева против ряда российских политиков не требуют ответа.
Министр иностранных дел Республики Конго Жан-Клод Гакоссо - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2025
Глава МИД Конго оценил устойчивость российской экономики к санкциям
20 декабря, 15:01
 
Мировая экономикаУКРАИНАКиевВладимир Зеленский
 
 
