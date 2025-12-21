Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава МИД Зимбабве рассказал о второй фазе сотрудничества с Россией - 21.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251221/zimbabve-865770348.html
Глава МИД Зимбабве рассказал о второй фазе сотрудничества с Россией
Глава МИД Зимбабве рассказал о второй фазе сотрудничества с Россией - 21.12.2025, ПРАЙМ
Глава МИД Зимбабве рассказал о второй фазе сотрудничества с Россией
Сотрудничество между африканскими странами и Россией перешло во вторую, экономическую фазу, заявил РИА Новости глава МИД Зимбабве Амон Мурвира на полях Форума... | 21.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-21T13:33+0300
2025-12-21T13:33+0300
россия
мировая экономика
африка
зимбабве
каир
сергей лавров
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/15/865770181_0:0:3134:1764_1920x0_80_0_0_c61a078ac670ca1bf9cd34db5d3cfd13.jpg
КАИР, 21 дек - ПРАЙМ. Сотрудничество между африканскими странами и Россией перешло во вторую, экономическую фазу, заявил РИА Новости глава МИД Зимбабве Амон Мурвира на полях Форума партнерства Россия-Африка. &quot;Российская Федерация через Советский Союз сотрудничала с Африкой в проекте деколонизации. Потому что проект деколонизации был политическим проектом, который принёс политическую независимость. Сейчас мы находимся на втором этапе этого сотрудничества. Это экономический этап&quot;, - сказал он агентству.По его словам, сейчас идёт совместная работа по "экономическому освобождению". Она затрагивает сферы науки, технологий и инноваций, а также области обогащения минералов и биологической продукции. &quot;Африканский континент на протяжении многих лет искал подлинных партнеров, людей, которые хотят работать с нами на благо прогресса человечества, разделяя общие ценности, которые хотят освободить людей, а не угнетать их. И в этом стремлении Российская Федерация выступила в качестве подлинного партнёра в нашем проекте&quot;, - добавил он.Вторая министерская конференция форума партнерства Россия-Африка прошла 19-20 декабря в Каире. Министерство иностранных дел Египта сообщало, что участие в мероприятии примут более 50 стран Африки. Со стороны России в нем принял участие глава МИД Сергей Лавров. Новый диалоговый формат, Форум партнерства Россия - Африка, был создан в 2019 году. В его рамках состоялись два саммита – в Сочи в 2019 году и в Санкт-Петербурге в 2023 году, а также первая министерская конференция в ноябре 2024 года.
https://1prime.ru/20251220/afrika-865751323.html
африка
зимбабве
каир
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/15/865770181_388:0:3117:2047_1920x0_80_0_0_36205dbe62b9c0f8e8784bbdc29767fd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, африка, зимбабве, каир, сергей лавров, мид
РОССИЯ, Мировая экономика, АФРИКА, ЗИМБАБВЕ, Каир, Сергей Лавров, МИД
13:33 21.12.2025
 
Глава МИД Зимбабве рассказал о второй фазе сотрудничества с Россией

Глава МИД Зимбабве Мурвира: сотрудничество стран Африки и России перешло во вторую фазу

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и международной торговли Республики Зимбабве Амон Мурвира
Министр иностранных дел и международной торговли Республики Зимбабве Амон Мурвира - ПРАЙМ, 1920, 21.12.2025
Министр иностранных дел и международной торговли Республики Зимбабве Амон Мурвира. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
КАИР, 21 дек - ПРАЙМ. Сотрудничество между африканскими странами и Россией перешло во вторую, экономическую фазу, заявил РИА Новости глава МИД Зимбабве Амон Мурвира на полях Форума партнерства Россия-Африка.

"Российская Федерация через Советский Союз сотрудничала с Африкой в проекте деколонизации. Потому что проект деколонизации был политическим проектом, который принёс политическую независимость. Сейчас мы находимся на втором этапе этого сотрудничества. Это экономический этап", - сказал он агентству.

По его словам, сейчас идёт совместная работа по "экономическому освобождению". Она затрагивает сферы науки, технологий и инноваций, а также области обогащения минералов и биологической продукции.

"Африканский континент на протяжении многих лет искал подлинных партнеров, людей, которые хотят работать с нами на благо прогресса человечества, разделяя общие ценности, которые хотят освободить людей, а не угнетать их. И в этом стремлении Российская Федерация выступила в качестве подлинного партнёра в нашем проекте", - добавил он.

Вторая министерская конференция форума партнерства Россия-Африка прошла 19-20 декабря в Каире. Министерство иностранных дел Египта сообщало, что участие в мероприятии примут более 50 стран Африки. Со стороны России в нем принял участие глава МИД Сергей Лавров.
Новый диалоговый формат, Форум партнерства Россия - Африка, был создан в 2019 году. В его рамках состоялись два саммита – в Сочи в 2019 году и в Санкт-Петербурге в 2023 году, а также первая министерская конференция в ноябре 2024 года.
Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2025
Лавров оценил увеличение расчетов России со странами Африки в рублях
Вчера, 15:06
 
РОССИЯМировая экономикаАФРИКАЗИМБАБВЕКаирСергей ЛавровМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала