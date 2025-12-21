https://1prime.ru/20251221/znak-865782636.html

На Западе обратили внимание на важный сигнал во время речи Путина

На Западе обратили внимание на важный сигнал во время речи Путина - 21.12.2025, ПРАЙМ

На Западе обратили внимание на важный сигнал во время речи Путина

Карта России, размещенная за спиной Владимира Путина во время программы "Итоги года", стала наглядным сигналом твердого подхода Москвы к территориальным... | 21.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-21T23:08+0300

2025-12-21T23:08+0300

2025-12-21T23:08+0300

россия

запад

в мире

москва

владимир путин

всу

киев

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/13/865708029_0:348:3023:2048_1920x0_80_0_0_50a3f9bab3c4493ab2d59d16d1cf6ffd.jpg

МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Карта России, размещенная за спиной Владимира Путина во время программы "Итоги года", стала наглядным сигналом твердого подхода Москвы к территориальным вопросам, пишет издание UnHerd."Карта не была единственным знаком, показывающим уверенность президента в успехах на фронте", — отмечается в публикации.Авторы материала указывают, что российский лидер в ходе выступления неоднократно говорил об отступлении ВСУ и одновременном продвижении российских войск вдоль всей линии боевого соприкосновения. Также подчеркивается, что президент обратил внимание на сигналы со стороны Киева о том, что "они готовы вступить в какой-то диалог".Как утверждает обозреватель UnHerd, программа "Итоги года" вышла в эфир в момент, когда лидеры европейских стран не смогли прийти к согласию по вопросу конфискации российских активов, что наглядно продемонстрировало углубляющийся раскол внутри Европы.Владимир Путин 19 декабря, отвечая на вопросы в ходе ежегодной пресс-конференции о перспективах отношений России и европейских стран, заявил, что западные политики продолжают нагнетать обстановку, говоря о подготовке к войне. Президент также подчеркнул, что мяч в вопросе украинского урегулирования на стороне оппонентов Москвы, в первую очередь у киевского режима и его спонсоров.

https://1prime.ru/20251221/ukraina-865782364.html

https://1prime.ru/20251221/nato-865781999.html

запад

москва

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, запад, в мире, москва, владимир путин, всу, киев