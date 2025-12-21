Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе обратили внимание на важный сигнал во время речи Путина - 21.12.2025
На Западе обратили внимание на важный сигнал во время речи Путина
На Западе обратили внимание на важный сигнал во время речи Путина - 21.12.2025, ПРАЙМ
На Западе обратили внимание на важный сигнал во время речи Путина
Карта России, размещенная за спиной Владимира Путина во время программы "Итоги года", стала наглядным сигналом твердого подхода Москвы к территориальным... | 21.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-21T23:08+0300
2025-12-21T23:08+0300
россия
запад
в мире
москва
владимир путин
всу
киев
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/13/865708029_0:348:3023:2048_1920x0_80_0_0_50a3f9bab3c4493ab2d59d16d1cf6ffd.jpg
МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Карта России, размещенная за спиной Владимира Путина во время программы "Итоги года", стала наглядным сигналом твердого подхода Москвы к территориальным вопросам, пишет издание UnHerd."Карта не была единственным знаком, показывающим уверенность президента в успехах на фронте", — отмечается в публикации.Авторы материала указывают, что российский лидер в ходе выступления неоднократно говорил об отступлении ВСУ и одновременном продвижении российских войск вдоль всей линии боевого соприкосновения. Также подчеркивается, что президент обратил внимание на сигналы со стороны Киева о том, что "они готовы вступить в какой-то диалог".Как утверждает обозреватель UnHerd, программа "Итоги года" вышла в эфир в момент, когда лидеры европейских стран не смогли прийти к согласию по вопросу конфискации российских активов, что наглядно продемонстрировало углубляющийся раскол внутри Европы.Владимир Путин 19 декабря, отвечая на вопросы в ходе ежегодной пресс-конференции о перспективах отношений России и европейских стран, заявил, что западные политики продолжают нагнетать обстановку, говоря о подготовке к войне. Президент также подчеркнул, что мяч в вопросе украинского урегулирования на стороне оппонентов Москвы, в первую очередь у киевского режима и его спонсоров.
На Западе обратили внимание на важный сигнал во время речи Путина

UnHerd: Москва продемонстрировала жесткую позицию по территориям

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года"
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года - ПРАЙМ, 1920, 21.12.2025
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года". Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Карта России, размещенная за спиной Владимира Путина во время программы "Итоги года", стала наглядным сигналом твердого подхода Москвы к территориальным вопросам, пишет издание UnHerd.
"Карта не была единственным знаком, показывающим уверенность президента в успехах на фронте", — отмечается в публикации.
Авторы материала указывают, что российский лидер в ходе выступления неоднократно говорил об отступлении ВСУ и одновременном продвижении российских войск вдоль всей линии боевого соприкосновения. Также подчеркивается, что президент обратил внимание на сигналы со стороны Киева о том, что "они готовы вступить в какой-то диалог".
Как утверждает обозреватель UnHerd, программа "Итоги года" вышла в эфир в момент, когда лидеры европейских стран не смогли прийти к согласию по вопросу конфискации российских активов, что наглядно продемонстрировало углубляющийся раскол внутри Европы.
Владимир Путин 19 декабря, отвечая на вопросы в ходе ежегодной пресс-конференции о перспективах отношений России и европейских стран, заявил, что западные политики продолжают нагнетать обстановку, говоря о подготовке к войне. Президент также подчеркнул, что мяч в вопросе украинского урегулирования на стороне оппонентов Москвы, в первую очередь у киевского режима и его спонсоров.
