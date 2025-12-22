Euroclear отреагировал на решение ЕС по российским активам
Euroclear приветствует отказ ЕС от использования активов РФ для финансирования Украины
Флаги ЕС у здания Еврокомиссии. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 22 дек - ПРАЙМ, Юрий Апрелефф. Бельгийский депозитарий Euroclear приветствует решение ЕС не использовать активы РФ для кредита Украине, сообщили РИА Новости в пресс-службе депозитария.
В ночь на 19 декабря в Брюсселе завершился саммит, по итогам которого в ЕС временно отказались от изъятия российских активов и решили предоставить Украине кредит на 90 миллиардов евро из собственного бюджета. Совет ЕС сообщал, что Венгрия, Словакия и Чехия не будут участвовать в обеспечении этого кредита.
"Мы приветствуем решение Европейского совета относительно варианта финансирования для Украины и остаемся привержены поддержке реализации мер ЕС. Мы продолжим конструктивно работать с законодателями по вопросам, связанным с санкциями, и обеспечивать соответствие наших действий более широким целям финансовой стабильности и верховенства права", - сказали в Euroclear.
Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии назвал идею изъятия российских активов грабежом и предупредил, что это может привести к прямым потерям, связанным с фундаментальными основами современного финансового миропорядка.
Еврокомиссия одержимо пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждалась сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ .
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.