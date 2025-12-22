https://1prime.ru/20251222/aktivy-865797286.html

Euroclear отреагировал на решение ЕС по российским активам

Euroclear отреагировал на решение ЕС по российским активам - 22.12.2025, ПРАЙМ

Euroclear отреагировал на решение ЕС по российским активам

Бельгийский депозитарий Euroclear приветствует решение ЕС не использовать активы РФ для кредита Украине, сообщили РИА Новости в пресс-службе депозитария. | 22.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-22T12:20+0300

2025-12-22T12:20+0300

2025-12-22T12:20+0300

экономика

финансы

украина

рф

брюссель

владимир путин

ес

euroclear

активы

замороженные российские активы

https://cdnn.1prime.ru/img/84294/78/842947861_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_90a07bed20844d28247bf89b613b8d0c.jpg

БРЮССЕЛЬ, 22 дек - ПРАЙМ, Юрий Апрелефф. Бельгийский депозитарий Euroclear приветствует решение ЕС не использовать активы РФ для кредита Украине, сообщили РИА Новости в пресс-службе депозитария. В ночь на 19 декабря в Брюсселе завершился саммит, по итогам которого в ЕС временно отказались от изъятия российских активов и решили предоставить Украине кредит на 90 миллиардов евро из собственного бюджета. Совет ЕС сообщал, что Венгрия, Словакия и Чехия не будут участвовать в обеспечении этого кредита. "Мы приветствуем решение Европейского совета относительно варианта финансирования для Украины и остаемся привержены поддержке реализации мер ЕС. Мы продолжим конструктивно работать с законодателями по вопросам, связанным с санкциями, и обеспечивать соответствие наших действий более широким целям финансовой стабильности и верховенства права", - сказали в Euroclear. Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии назвал идею изъятия российских активов грабежом и предупредил, что это может привести к прямым потерям, связанным с фундаментальными основами современного финансового миропорядка. Еврокомиссия одержимо пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждалась сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ . После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.

https://1prime.ru/20251221/plan-865783558.html

https://1prime.ru/20251219/putin-865711166.html

украина

рф

брюссель

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, украина, рф, брюссель, владимир путин, ес, euroclear, активы, замороженные российские активы